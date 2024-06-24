Наляканий навіть Медведєв: Тизенгаузен розповів про паніку окупантів в Криму

Російська ППО збила ракету прямо над пляжем в Криму, коли там відпочивали люди. Спочатку російські пропагандисти озвучили версію, що спрацювала їхня ППО, але потім звинуватили Україну в застосуванні ATACMS.

В Севастополі ввели надзвичайний стан. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що у росіян панічні настрої й вони занепокоєнні запитаннями, чому не було сигналу повітряної тривоги та де в Криму укриття.

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Політтехнолог поділився, що на пляжі "Учкуївка", де стався вибух, за 2 – 3,5 кілометра на горі від нього розміщена російська точка ППО.

Найімовірніше, що ця ППО і збила ракету над пляжем. По фото тих уламків, які є в мережі, експерти заявили, що це точно не ATACMS. Провина, що точка ППО розміщена прямо над пляжем – повністю лежить на російському керівництві,

– заявив Тизенгаузен.

Ситуація в Криму – історія про живий щит

Політехнолог зауважив, що всі пляжні зони в радіусі 5 кілометрів від потенційних військових цілей мають бути закритими, проте впевнений, що російське керівництво й надалі буде нехтувати цим заходом безпеки. Він назвав це "історією про живий щит". Місцеві пабліки розмістили список зі сховищ у Криму в кількості 5: одне на 50 осіб, інше на 30.

"Тобто, повноцінних укриттів в Криму немає. Всі, хто туди приїхав відпочивати – тепер повернуться додому, – зазначив Тизенгаузен.

ATACMS – страшний сон для росіян

Зараз в країні-агресорці одне з питань, яке хвилює росіян – як буде вмикатись сигнал повітряної тривоги, якщо швидкість підльоту ATACMS – це лічені секунди. Тому ця зброя, на думку Тизенгаузена, тепер стала жахом для російського народу.

"Відео запуску цих ракет так обурило росіян, навіть Медведєв виліз зі свого холодильника і заявив, що це дуже страшно. А тепер місцеві висувають теорії, що ATACMS запускають з кораблів, але ні, всім показали, що вони прекрасно летять з суходолу. Вони ж свої "Онікси" з "Бастіонів" показували, а тепер і з нашого боку будуть такі кадри", – озвучив Тизенгаузен.

Політтехнолог додав, що 23 червня в Криму прилетіло у село Вітине Сакського району. Там, з його слів, розташовувались антени російських космічних сил, був особовий ворожий склад "вкрай важливий для утилізації".