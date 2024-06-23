Криворука ППО: Росія вбила 5 людей на пляжі у Севастополі

Російська влада не вважала за потрібне оголосили повітряну тривогу в тимчасово окупованому ними Криму сьогодні, 23 червня, під час відбиття повітряної атаки. Збивали ракети просто над пляжами, де відпочивали сотні людей. Ба більше, робили це не надто вдало, що призвело до жертв та потерпілих.

Російська влада заявила, що Крим нібито атакували балістичними ракетами ATACMS. Очевидці писали у мережі, що у Севастополі було "дуже гучно" і "вікна мало не вилетіли".

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Наслідки атаки

Як кажуть у російському Міноборони, Крим начебто "був атакований" ATACMS, – "чотири ракети були збиті, ще одна вибухнула над містом".

Майже відразу стало відомо про постраждалих в районі Учкуєвки та у Любимівці. В районі Північна сторона внаслідок падіння осколків загорівся житловий будинок. В районі пансіонату "Лазурь" вогонь охопив приблизно 150 квадратних метрів лісу.

Також у мережі опублікували відео моменту збиття ракети над пляжем на окупованому півострові. На відео не чути звуку сирени, натомість можна побачити паніку людей і нерозуміння того, що відбувається.

Момент атаки у Севастополі: відео

Уламки ракети вбили 5 людей

Кількість загиблих внаслідок атаки на Севастополь зросла до п'ятьох, повідомив підконтрольний Росії глава міста Михайло Развожаєв станом на 17:00.

За його словами, троє із загиблих – діти. Крім того, згідно з заявою Развожаєва, кількість постраждалих через падіння уламків зросла до 100 осіб.

У свою чергу Міноборони Росії визнало, що падіння уламків над Севастополем було викликано роботою російської ППО по ракеті, що пролітала.

"Ситуація на Учкуєвці важка, туди відправлені всі бригади швидкої медичної допомоги. Частина людей вже доставлена ​​до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", – додав "губернатор".

При цьому ні Розважаєв, ні російське міноборони не пояснили, чому на момент атаки у місті не ввімкнули сирени, які попередили б про загрозу для життя жителів.

! Українська влада та ЗСУ неодноразово закликали кримчан утриматися від відвідування пляжів, курортних об'єктів біля військових об'єктів Росії у Криму, а також уникати місць масового скупчення людей.

За останніми даними влади, 5 дітей перебувають у тяжкому стані після атаки ЗСУ на пляж у Севастополі, у лікарнях залишаються 27 неповнолітніх.

Ціллі – російські військові об'єкти

Пляжі в Любимівці та Учкуєвці розташовані "в парі кілометрів" від військового аеродрому Бельбек. Саме звідти злітає бомбити Україну ворожа авіація, але росіяни не закривають пляжі й "прикриваються місцевими мешканцями, які сидять просто в 1 – 2 кілометрах від цих літаків.