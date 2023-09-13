Де "захований" Севастопольський морський завод, на якому лунали вибухи: показуємо на карті

У ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Відомо про влучання у Севастопольський морський завод.

Вночі на Севастопольському морському заводі сильно палало. У Росії заявили про атаку крилатими ракетами та морськими дронами. 24 Канал вирішив розповісти, чим особливий цей завод і де він розміщений.

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Що трапилось на Севастопольському морському заводі

Близько 03:06 в окупованому Севастополі пролунали вибухи – працювало російське ППО, проте марно. Загалом в місті нарахували щонайменше 7 вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що відомо про ураження заводських приміщень в районі Південної бухти.

Натомість у Росії заявили, що цієї ночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серого Орджонікідзе. Крім цього, за їхніми словами, були ще 3 морських безекіпажних катери, які нібито атакували кораблі Чорноморського флоту.

Окупанти сказали, що нібито знищили всі морські катери, однак є ракетні влучання. За російською версією, зазнали пошкоджень 2 кораблі, які перебували на ремонті. Зазначимо, що наразі в Україні ніяк не коментували атаку.

Де розміщений Севастопольський морський завод

Севастопольський морський завод – суднобудівне підприємство України, яке Росія "націоналізувала" після окупації Криму, тобто просто вкрала, як і всі інші підприємства на окупованому півострові.

Загарбники дали заводу назву "Севастопольський морський завод імені Серого Орджонікідзе" і зробили його філією суднобудівного і судноремонтного підприємства "Звездочка".

Де розміщений Севастопольський морський завод: карта

Відомо, що з 2015 року завод став обслуговувати кораблі Чорноморського флоту Росії – для цього там навіть організували спеціальне технічне бюро. Наразі цей завод перебуває під санкціями України та США.