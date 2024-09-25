"Ціна мовчання": у Литві показали історії вбитих Росією українських дітей

У Сеймі Литви показали історії 33 дітей, яких вбила Росія. Виставка має назву "Ціна мовчання світу", її створювали спільно з рідними загиблих.

Як пише hromadske, організували виставку спільно з Платформою пам'яті "Меморіал" професор Вільнюського університету Арунас Валіуліс, професорка Харківського національного медичного університету Ольга Бєлоусова та литовський депутат Лінас Слусніс.

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Ця виставка вперше представлена в парламенті європейської країни, і ми отримали сильний відгук. Очі цих дітей – найпотужніша зброя. Вони змушують нас ще сильніше боротися та підтримувати Україну,

– зазначив професор Валіуліс.



На виставці розповіли історії 33 дітей / Фото hromadske

Віцеспікер Сейму Жиґімантас Павільоніс, голова Комітету іноземних справ Емануеліс Зінгеріс та литовські парламентарі під час відкриття виставки засудили війну Росії проти України та вбивства українців. Захід розпочали хвилиною мовчання.



Виставку відкрили у Сеймі Литви / Фото hromadske

Війна змінила життя мільйонів дітей

Надзвичайний і повноважний посол України у Литві Петро Бешта наголосив, що російська агресія та вторгнення в Україну перевернули життя мільйонів українських дітей: залишивши їх сиротами, зруйнувавши їхні домівки та вкравши їхнє щасливе дитинство.

Він також озвучив дані Офісу генпрокурора України щодо загибелі українських дітей за час повномасштабної війни. Ідеться про щонайменше 577 дітей. Вонодночас він зауважив, що цифри неостаточні і у статистику не враховані дані з окупованих територій.

Виставка у Сеймі триватиме до 10 жовтня. Після цього її хочуть перевезти у французький Страсбург – представити у Раді Європи.