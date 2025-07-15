ЗМІ з'ясували, яку запобіжку прокурори вимагатимуть для глави ЦПК Віталія Шабуніна

15 липня у Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від військової служби й шахрайстві.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, прокурори проситимуть обрати для Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладанням певних обов'язків, передає 24 Канал.

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Як відбувається обрання запобіжки Шабуніну?

Захисник Віталія Шабуніна заявив відвід судді Печерського суду Світлані Гречаній. Справа у тому, що ЦПК у свій час публікував критичні дописи про суддю Гречану, що викликає сумнів в її неупередженості.

Обвинувачення тим часом вважає відвід необґрунтованим, мовляв, немає доказів, що підтверджують упередженість судді Гречаної.

Суддя Євген Хайнацький відмовив у задоволенні відводу. Тому запобіжку Віталію і надалі розглядатиме суддя Гречана.

Нагадаємо, що за даними слідства Шабунін нібито, мобілізувавшись у 2022 році, упродовж тривалого часу не з'являвся до місця служби. Водночас він продовжував щомісяця отримувати грошове забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень.

Також ДБР переконує, що глава ЦПК незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Шабунін прокоментував оголошення йому підозри, зауваживши, що "користуючись війною, Володимир Зеленський робить перші, але впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".