Шах і мат: у Росії на форумі "Безпечний Інтернет" запропонували закрити інтернет

В Москві провели форум "Безпечний інтернет", де мали б обговорювати інформаційну війну Заходу. Однак завершилось усе пропозицією заблокувати інтернет. Нічого кращого в Московії не придумали.

В Росії вважають інтернет уособленням зла

Про "загрози" інтернету розповів один із відвідувачів форуму. Свою промову чоловік виголосив серйозно та загрозливо, мовляв, інтернет апріорі не може бути безпечним, бо йде від Заходу.

Увага Росія здійснює інформаційну блокаду своїх жителів, щоб приховати перебіг та наслідки війни

Знаєте, ось ми зараз з вами говоримо "безпечний інтернет", для мене це рівноцінно безпечна отрута для мишей, безпечний ціаністий калій. Не може бути інтернет безпечним, за своїм визначенням. Тим більше якщо слово інтернет саме по собі західне,

– сказав росіянин.

Та запропонував "закрити цей клятий інтернет". Жалісливо запитав, чи зможуть люди прожити без цього інтернету, бо ж він є загрозою для їхніх дітей.

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Росія й без того блокує доступ до інтернету громадянам

Росія поступово стає відрізною від світу та перетворюється на КНДР. Путінська влада блокує ЗМІ та соцмережі, тим самим продовжує обмежувати доступ росіян до правди.

Більшість закордонних медіа були змушені піти з Росії. Так, Bloomberg і CNN призупинили роботу редакцій у Росії, через постійний тиск у висвітленні новин та загалом придушення незалежних видань.

Не секрет, що ФСБ Росії з 2020 року вимагає від провідних сайтів надати дані користувачів, переписку і ключі шифрування.

Нагадаємо, що Росія заблокувала своїм громадянам й доступ до соцмереж. Під забороною Facebook, Twitter та Instagram.

Через це у багатьох блогерів були істерики – тепер їм треба користуватися своїми "патріотичними" соцмережами, на кшталт ВКонтакте.

До слова, російська шпигунська параноя перекинулася на Китай. Країна вирішила замінити 50 мільйонів імпортних комп'ютерів, які використовують у державних організаціях, на вітчизняні аналоги.

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