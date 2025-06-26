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24 Канал Новини України Юрій Ігнат прокоментував появу в Україні нового іранського дрона Shahed-236
26 червня, 20:26
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Юрій Ігнат прокоментував появу в Україні нового іранського дрона Shahed-236

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія застосовує новий ударний безпілотник Shahed-236 з тепловізійним наведенням, що виявляє цілі в темряві та завдає точніших ударів.
  • Shahed-236 має іранські компоненти, працює на штучному інтелекті.
  • Юрій Ігнат каже, що наразі ворог не може дозволити собі масове застосування нових дронів.

Росія використовує проти України новий ударний безпілотник Shahed-236 із системою тепловізійного наведення. Його залишки виявили після однієї з атак.

Такий БпЛА може виявляти цілі в цілковитій темряві та завдавати точніших ударів. Він увесь складається з іранських компонентів та працює на основі штучного інтелекту, передає 24 Канал.

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Що відомо

В інтерв'ю для NV речник Повітряних сил Юрій Ігнат каже, що поява нових дронів у ворога не повинна викликати здивування. За час повномасштабної війни "Шахеди" пройшли велику еволюцію.

Він наголосив, що "Шахеди" – це успішна технологія. Проти них непросто боротися, особливо якщо вони ще оснащуються додатковими засобами захисту від РЕБ.

Наразі уламки Shahed-236 досліджують. Ігнат каже, що модифікації, виявлені у новому дроні, не дешеві. Тому навряд чи їх вдасться використовувати масово. Однак росіяни працюватимуть над цим. 

До слова, якщо звичайний "Шахед" летить за заздалегідь заданою GPS-програмою, то з тепловізором він здатен адаптуватися до ситуації, навіть якщо координати неточні або об'єкт перемістився.

Отже, новий дрон з тепловізором може:

  • коригувати траєкторію;
  • наводитися точно в "гарячу" точку (наприклад, трансформаторний блок);
  • ігнорувати макети чи холодні об'єкти (фальш-цілі).