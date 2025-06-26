Юрій Ігнат прокоментував появу в Україні нового іранського дрона Shahed-236
- Росія застосовує новий ударний безпілотник Shahed-236 з тепловізійним наведенням, що виявляє цілі в темряві та завдає точніших ударів.
- Shahed-236 має іранські компоненти, працює на штучному інтелекті.
- Юрій Ігнат каже, що наразі ворог не може дозволити собі масове застосування нових дронів.
Росія використовує проти України новий ударний безпілотник Shahed-236 із системою тепловізійного наведення. Його залишки виявили після однієї з атак.
Такий БпЛА може виявляти цілі в цілковитій темряві та завдавати точніших ударів. Він увесь складається з іранських компонентів та працює на основі штучного інтелекту, передає 24 Канал.
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Що відомо
В інтерв'ю для NV речник Повітряних сил Юрій Ігнат каже, що поява нових дронів у ворога не повинна викликати здивування. За час повномасштабної війни "Шахеди" пройшли велику еволюцію.
Він наголосив, що "Шахеди" – це успішна технологія. Проти них непросто боротися, особливо якщо вони ще оснащуються додатковими засобами захисту від РЕБ.
Наразі уламки Shahed-236 досліджують. Ігнат каже, що модифікації, виявлені у новому дроні, не дешеві. Тому навряд чи їх вдасться використовувати масово. Однак росіяни працюватимуть над цим.
До слова, якщо звичайний "Шахед" летить за заздалегідь заданою GPS-програмою, то з тепловізором він здатен адаптуватися до ситуації, навіть якщо координати неточні або об'єкт перемістився.
Отже, новий дрон з тепловізором може:
- коригувати траєкторію;
- наводитися точно в "гарячу" точку (наприклад, трансформаторний блок);
- ігнорувати макети чи холодні об'єкти (фальш-цілі).