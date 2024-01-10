Є певні вади: чим вирізняється "Шахед" із реактивним двигуном
Була інформація, що в Україні збили перший безпілотник типу "Шахед-238" з реактивним двигуном. Хоч цей дрон має більшу швидкість, однак має багато недоліків.
"Шахед-238" з реактивним двигуном – краща ціль для знищення. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Недоліки "Шахедів-238"
Роман Світан зазначив, що дрон із реактивним двигуном залишає тепловий слід. Тому його дуже добре видно. Також "Шахеду-238" потрібно більше палива. Це означає, що у нього менша бойова частина. Звичайний дрон з меншою кількістю палива проходить більшу дальність.
Також "Шахед-238" можна раніше почути через його частоту. Високі турбіни розповсюджуються далі, ніж низькі частоти. Тому його можна раніше визначити.
Крім того, до рівня ракети "Шахед-238" ще не доходить. Його швидкість у два рази менша, ніж у ракети.
Тобто здебільшого вони погіршили показники тих "Шахедів", які у них були, якщо враховувати "Шахеди-136". Не дотягнулись до ракети, але погіршили ці показники,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
"Шахеди" з реактивним двигуном летять на більших висотах. У них більша швидкість, тому часу та відстані на маневр потрібно більше. Коли ціль летить вище, то це ще краще на наших систем виявлення.
В Україні могли збити "Шахед" з реактивним двигуном
- Військовий експерт Сергій Бескрестнов заявив, що в Україні збили перший безпілотник типу "Шахед", що містив реактивний двигун. Він зазначив, що цей двигун був вироблений у Китаї. За його словами, цей дрон-камікадзе долетів до середини нашої країни. Цей безпілотник ішов зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що не може підтвердити інформацію про збиття реактивного "Шахеда", адже вони його не знаходили. Він пояснив, що запас бойової частини у "Шахеді" не може бути великий, тому що реактивний двигун сам по собі має споживати багато пального. Тому корисне навантаження на цей "Шахед" буде суттєво зменшуватися.
- Зауважимо, що у листопаді 2023 року в Ірані продемонстрували новий реактивний БпЛА Shahed-238 під час виставки.