Є певні вади: чим вирізняється "Шахед" із реактивним двигуном

Була інформація, що в Україні збили перший безпілотник типу "Шахед-238" з реактивним двигуном. Хоч цей дрон має більшу швидкість, однак має багато недоліків.

"Шахед-238" з реактивним двигуном – краща ціль для знищення. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Недоліки "Шахедів-238"

Роман Світан зазначив, що дрон із реактивним двигуном залишає тепловий слід. Тому його дуже добре видно. Також "Шахеду-238" потрібно більше палива. Це означає, що у нього менша бойова частина. Звичайний дрон з меншою кількістю палива проходить більшу дальність.

Також "Шахед-238" можна раніше почути через його частоту. Високі турбіни розповсюджуються далі, ніж низькі частоти. Тому його можна раніше визначити.

Крім того, до рівня ракети "Шахед-238" ще не доходить. Його швидкість у два рази менша, ніж у ракети.

Тобто здебільшого вони погіршили показники тих "Шахедів", які у них були, якщо враховувати "Шахеди-136". Не дотягнулись до ракети, але погіршили ці показники,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

"Шахеди" з реактивним двигуном летять на більших висотах. У них більша швидкість, тому часу та відстані на маневр потрібно більше. Коли ціль летить вище, то це ще краще на наших систем виявлення.

В Україні могли збити "Шахед" з реактивним двигуном