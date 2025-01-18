З'явилися фото "Шахеда" нової серії "Ъ": їх могли виготовити вже дві сотні

З’явилися перші знімки нового дрона-камікадзе "Шахед" із маркуванням "Ъ". Це вже четверта серія ірансько-російських безпілотників такого типу.

Судячи з маркування, їх виготовили вже понад 200. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про нову серію "Шахедів"

Під час чергового масованого обстрілу силами української ППО було збито дрон із новим позначенням. Маркування "Ъ" свідчить про появу нової серії дронів-камікадзе, а нумерація припускає, що таких апаратів виготовлено вже понад 200. Однак докладної інформації про особливості цієї серії поки що немає.



Уламок нової серії "Шахедів" / Фото Defense Express

Варто нагадати, що до цього РФ активно використовувала "Шахеди" серії "Ы". За даними станом на грудень минулого року, один із дронів мав маркування "Ы 11934", що дозволило аналітикам припустити, що росіяни досягли темпів виробництва до 2000 дронів "Шахед-136" на місяць.

Загальний річний обсяг міг сягати 10 тисяч одиниць, якщо нумерація відображає реальні масштаби виготовлення. До речі, один з таких безпілотників з номером Ы13822 впав на території Румунії нещодавно.

Раніше рашисти використовували також серії "М", "Ы" та "К". Перша була базовою, друга зазнала кількох модернізацій, а серія "К" вже значно відрізнялася від попередніх і включала більше російських компонентів.