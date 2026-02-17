Укр Рус
17 лютого, 11:24
3
Оновлено - 11:32, 17 лютого

У Сумах "Шахед" впав на багатоповерхівку: місто під масованою атакою

Софія Рожик
Основні тези
  • У Сумах вранці 17 лютого впав російський "Шахед" на багатоповерхівку без детонації.
  • О 10:56 пролунали нові вибухи, зафіксовано розвідувальний дрон ZALA над містом.

Росія продовжує свій цинічний терор України. Вранці 17 лютого зафіксовано падіння російського "Шахеда" у Сумах.

Він впав просто на багатоповерхівку. Про це повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко.

Що відомо про атаку на Суми?

Гучно у Сумах було приблизно о 10:15. А про падіння "Шахеда" стало відомо уже о 10:50.

На щастя, без детонації,
– зазначив Лисенко.

Як пише Суспільне, безпілотник, ймовірно, був оснащений FPV, який росіяни попередньо скинули на місто.

О 10:56 у Сумах пролунали знову вибухи. Над містом зафіксували розвідувальний дрон ZALA.

Втретє гучно було об 11:14.

Попередньо, без жертв. 

Повітряна тривога в області триває. Зберігається загроза повторних ударів.

Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників Є кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста,
– додав Лисенко.

Наслідки прильоту в центрі Сум / Фото Олександра Лисенка

