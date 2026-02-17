У Сумах "Шахед" впав на багатоповерхівку: місто під масованою атакою
- У Сумах вранці 17 лютого впав російський "Шахед" на багатоповерхівку без детонації.
- О 10:56 пролунали нові вибухи, зафіксовано розвідувальний дрон ZALA над містом.
Росія продовжує свій цинічний терор України. Вранці 17 лютого зафіксовано падіння російського "Шахеда" у Сумах.
Він впав просто на багатоповерхівку. Про це повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко.
Що відомо про атаку на Суми?
Гучно у Сумах було приблизно о 10:15. А про падіння "Шахеда" стало відомо уже о 10:50.
На щастя, без детонації,
– зазначив Лисенко.
Як пише Суспільне, безпілотник, ймовірно, був оснащений FPV, який росіяни попередньо скинули на місто.
О 10:56 у Сумах пролунали знову вибухи. Над містом зафіксували розвідувальний дрон ZALA.
Втретє гучно було об 11:14.
Попередньо, без жертв.
Повітряна тривога в області триває. Зберігається загроза повторних ударів.
Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників Є кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста,
– додав Лисенко.
Наслідки прильоту в центрі Сум / Фото Олександра Лисенка
Які ще області були під атакою?
Загалом у ніч на 17 лютого Росія атакувала 12 областей України. На жаль, є поранені, серед них – діти.
Був удар по енергетичній інфраструктурі Одеси, що призвело до надзвичайно серйозних руйнувань. Унаслідок атаки також пошкоджено цивільні будівлі, були загоряння. Постраждали 3 людини.
Вночі під ударом дронів була й Дніпропетровщина. Пошкоджень зазнали об'єкти приватного бізнесу, адмінспоруди, житлові будинки, автомобілі.
