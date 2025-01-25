Ворог запускав дрони на Хмельниччину: в ОВА розповіли, якого лиха наробила атака
- Росіяни атакували Хмельницьку область вночі 25 січня.
- Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку.
Російські окупанти продовжують терор українських міст та сіл. Так, під приціл противника вкотре потрапила Хмельниччина.
Вночі 25 січня ворог атакував регіон ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сергія Тюріна, глави ОВА, який розповів про наслідки атаки ворога.
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Атака на Хмельниччину
Тюрін повідомив, що вночі 25 січня під час атаки сили протиповітряної оборони знищили 4 ворожих БпЛА.
Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку,
– проінформував глава ОВА.
Також він повідомив, чи є постраждалі внаслідок атаки. За його словами, на щастя, потерпілих немає.
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Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
В Повітряних силах зранку 25 січня підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Кіровоградській областях.