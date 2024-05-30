На Хмельниччині лунали вибухи, під ударом ракет і "Шахедів" знову був Старокостянтинів

Ворожі "Шахеди" долетіли до Хмельницької області уночі 30 травня. Атака відбувалася у кілька хвиль. А згодом туди попрямували й крилаті ракети.

Під час масштабної повітряної тривоги через загрозу від російських безпілотників поблизу Старокостянтинова чули вибухи. Про це повідомляли моніторингові та місцеві спільноти. Те ж саме сталося трохи пізніше під час ракетної атаки.

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Атака на Хмельниччину "Шахедами" 30 травня: що відомо

"Суспільне Хмельницький" повідомило про звуки вибухів у регіоні о 02:38. А про повторні вибухи – о 03:35. Водночас монітори зазначали, що "Шахеди" у кілька хвиль рухаються до Старокостянтинова.

Тривога станом 03:30 в Україні тривала у Києві та у більшості областей – і через "Шахеди", і через ракетну небезпеку від можливих пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, про які повідомляли Повітряні сили.

БпЛА типу Shahed спостерігалися в Вінницькій та Хмельницькій областях, прямували західним та північно-західним курсом, за інформацією Повітряних сил.

Далі крилаті ракети з Ту-95МС залетіли до нашого повітряного простору – о 03:50. А вже о 04:30 вони дісталися до Хмельницької області.

Сили ППО активно відпрацьовували цілі поблизу Старокостянтинова – це були й ракети (щонайменше двома групами), і останні кілька "Шахедів".

Попередня атака на Старокостянтинів була 26 травня

Зауважимо, 26 травня, під час попередньої масованої атаки на Україну, Хмельницька область також була під ударом. Причім і вночі, і вранці.

Уранці вибух прогримів близько 10:31. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали, що на Хмельниччину прямує швидкісна ціль.

А вночі, за інформацією місцевої влади, в межах області сили ППО збили 6 БпЛА та 1 ракету. У регіоні фіксували відключення світла у частини жителів.

Загалом Україна в травні відчула на собі масовані повітряні атаки тричі, а від початку 2024 року – 15. Зокрема, 8 травня ворог застосував 55 ракет плюс 21 ударний безпілотник (59 цілей знешкодила ППО), а 26 травня – 14 ракет та 31 дрон, 12 ракет Х-101 наші сили ППО ліквідували.