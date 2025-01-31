Атака БпЛА на Київ: в КМВА розповіли про наслідки

Серія вибухів пролунала в Києві у ніч на 31 січня. Попередня інформація про падіння уламків ворожого дрона на житловий будинок в Оболонському районі Києва не підтвердилася.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка. Він розповів, що інцидент трапився через коротке замикання в кондиціонері.

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Які наслідки атаки БпЛА на Київ

Ткаченко повідомив, що попередня інформація про падіння уламків ворожого БпЛА на будинок в Оболонському районі Києва не підтвердилася.

За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки,

– йдеться у повідомленні.

Голова КМВА додав, що було пошкоджено склопакет балкона. Ткаченко зазначив, що подія не має жодного стосунку до ворожих ударів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вранці 31 січня вибухи також пролунали в Хмельницькій області. Втім, наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо їх причин та наслідків.