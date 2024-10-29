Тривога була майже 7 годин: чи є пошкодження внаслідок атаки "Шахедами" по Київщині
Джерело:Київська ОВА
У ніч проти 29 жовтня російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом опинилася й Київська область, де майже всю ніч була повітряна тривога.
Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, сили ППО знищили усі ворожі цілі. Проте, внаслідок падіння уламків, спалахнула пожежа.
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Київщину атакували "Шахеди"
У Київській ОВА повідомили, що усю ніч проти 29 жовтня ворог атакував Київщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога через російську атаку тривала майже 7 годин.
У Київській області уночі працювали сили ППО. Українські захисники провели потужну бойову роботу і збили усі цілі.
Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає,
– повідомив Кравченко.
Втім, унаслідок падіння уламків винила пожежа. Так, в одному з районів Київської області спалахнув трав'яний настил, але пожежу оперативно ліквідували.
Також в іншому районі Київщини уламки "Шахеда" пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту.