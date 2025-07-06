Атака БпЛА на Київщину: є постраждалі, пожежі та руйнування

Київська область у ніч проти 6 липня зазнала атаки БпЛА. Унаслідок цього є низка пошкоджених споруд та постраждали люди.

Про це повідомили в Київській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також У Харкові прогриміли вибухи: там виникли пожежі, є постраждалі

Нічна атака дронів на Київщині 6 липня: які наслідки

Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських безпілотників. Під ударом опинився мирний населений пункт, пише начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Удари ворога призвели до серйозних наслідків для місцевих жителів та інфраструктури.

Попередньо, постраждали 3 людей. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.

Атака спричинила й руйнування. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень.

У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Рятувальники деблокували з-під завалів 87-річну жінку 1938 року народження.

Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Київської ОВА

Наразі триває ліквідація наслідків атаки, а правоохоронці фіксують воєнні злочини. Детальніша інформація щодо обставин та масштабів руйнувань буде згодом.

Під ударом ворога цієї ж ночі перебували Харків, Миколаїв (туди летіли близько 15 БпЛА) та Запоріжжя.