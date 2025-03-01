Ворог вночі атакував дронами Київщину: пошкоджено будинки в 3 районах області

Вночі 1 березня російські окупанти вкотре атакували Київщину за допомогою БпЛА. В декількох районах зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Миколи Калашника.

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Наслідки атаки на Київщину

Під час нічної дронової атаки в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що наслідки атаки, яку скоїли російські війська, фіксуються у 3 районах області. Зокрема, ідеться про Обухівський, Бучанський та Бориспільський райони.

Обухівський район: пошкоджено 5 приватних будинків.

У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. Вказується, що в приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки поліції Київщини.



Наслідки атаки на Київську область / Фото Національної поліції