"Шахеди" атакують Київ та область: по ворожих цілях працює ППО
- Пізно ввечері 30 липня російські війська атакували Київщину та Київ безпілотниками.
- По ворожих дронах працюють сили ППО.
Російські окупанти ввечері 30 липня тероризують Київщину. По ворожих дронах працюють сили ППО.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Згодом вибухи лунали і в самій столиці, про що повідомив мер Віталій Кличко.
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Що відомо про вибухи в Києві та області?
Ввечері 30 липня російські війська вкотре здійснюють терор українських міст. Так, пізно ввечері під приціл ворог потрапила Київщина.
Так, о 22:52 в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.
Там звернулися до жителів регіону та закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – підкреслили там.
Вже буквально через декілька хвилин міський голова Києва повідомив про те, що в столиці гучно. Так, о 23:03 Кличко інформував про вибухи в місті та роботу сил ППО по російських дронах.
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До слова, ввечері 30 липня вибухи лунали і в Самару на Дніпропетровщині.