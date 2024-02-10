"Шахеди" атакують Одещину: в області вибухи, працює ППО
10 лютого 2024, 23:38Читать новость на русском
Пізно ввечері 10 лютого росіяни активно атакують міста і села України, в багатьох областях уже пролунали вибухи. 24 Канал розкаже, що наразі відомо про вибухи в Одеській області.
Пройдіть в укриття, дослухайтеся попереджень про небезпеку! А 24 Канал триматиме в курсі новин.
Дивіться також На Полтавщині пролунали вибухи: Росія продовжує атаку "Шахедами"
Що відомо про вибухи в Одеській області 10 лютого
Після атаки по Дніпру "Шахеди" полетіли на Одещину. Серед населених пунктів, куди летіли дрони, називали Затоку, Татабунари, Білгород-Дністровський, Одесу.
О 23:27 повідомили, що в області працює ППО. Місцеві пабліки написали, що рух дронів змінюється, зокрема звернули ті безпілотники, які летіли на Одесу. Втім, близько півночі стало відомо, що "Шахеди" знову розвернулися на Одесу.
Детально про тривогу ввечері 10 лютого та вночі 11 лютого
- Тривога пов'язана із запуском дронів з мису Чауда в Криму. Дрони летіли по Півдню на Полтавщину, але потім розвернулися на Дніпро. Про вибухи в низці областей повідомили майже одночасно: атаку відбивала і Полтавщина, і Дніпропетровщина, і Миколаївщина.
- Близько опівночі під ударом переважно були Одеська та Миколаївська області, але тривога пересуватиметься разом із рухом дронів, тому Росія може атакувати не тільки Південь України. Наприклад, уже є повідомлення про те, що дрони летять у нову область – на Кіровоградщину.
- Ситуація розвивається дуже стрімко, нова інформація з'являється щомиті, тож ми збираємо її в один великий матеріал. Читайте, де летять дрони, реагуйте на повідомлення від влади і будьте в безпеці!