Нова група "Шахедів" атакує Україну: у яких областях є загроза

26 листопада 2024, 18:37
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Автор: Анастасія Лукашевська

Увечері 26 листопада російські війська вкотре запустили безпілотники по Україні, через це повітряну тривогу оголосили в низці регіонів. Ворог намгається атакувати "Шахедами". 

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали. Жителів областей, де лунає тривога, закликали перейти в укриття. 

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18:33, 26 листопада

Де оголошено тривогу

Повітряна тривога поширилась на Київську область. Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

18:32, 26 листопада

Ворожі БпЛА фіксують на заході та сході Чернігвщини, курс південно-західний.

17:31, 26 листопада

Ворожі БпЛА запустили росіяни також із Курської області через Сумщину. Курс південно-західний, повідомили у ПС. 

16:31, 26 листопада

Ворожий ударний БпЛА зафіксували на півночі Харківщини. Повітряні сили повідомили, що курс руху дрона – південний. 

Слідом про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА повідомили жителів Чернігівської області. 