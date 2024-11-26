Нова група "Шахедів" атакує Україну: у яких областях є загроза

Увечері 26 листопада російські війська вкотре запустили безпілотники по Україні, через це повітряну тривогу оголосили в низці регіонів. Ворог намгається атакувати "Шахедами".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали. Жителів областей, де лунає тривога, закликали перейти в укриття.

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