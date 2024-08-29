Під прицілом Схід та Південь: Росія запустила "Шахеди" по Україні
Ворог не припиняє повітряних атак на українські міста. Зокрема, пізно ввечері 29 серпня росіяни запустили "Шахеди" по нашій державі.
У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про загрозу, траєкторію польоту дронів з посиланням на Повітряні сили, а також моніторингові пабліки.
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Повітряні сили пишуть, що безпілотники наближаються до Кривого Рогу. Також група "Шахедів" із Запорізької області рухається у бік півночі Херсонщини. Дрони противника фіксують на півночі Запорізької та на півдні Дніпропетровської областей з курсом на Кривий Ріг. За словами захисників неба, для Запорізької та Дніпропетровської областей існує загроза застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили пишуть, що безпілотники наближаються до Кривого Рогу. Також група "Шахедів" із Запорізької області рухається у бік півночі Херсонщини.
Дрони противника фіксують на півночі Запорізької та на півдні Дніпропетровської областей з курсом на Кривий Ріг.
За словами захисників неба, для Запорізької та Дніпропетровської областей існує загроза застосування ударних БпЛА.