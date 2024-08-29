Під прицілом Схід та Південь: Росія запустила "Шахеди" по Україні

Ворог не припиняє повітряних атак на українські міста. Зокрема, пізно ввечері 29 серпня росіяни запустили "Шахеди" по нашій державі.

У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про загрозу, траєкторію польоту дронів з посиланням на Повітряні сили, а також моніторингові пабліки.

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