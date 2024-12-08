Росія запустила "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

8 грудня 2024, 14:00
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Автор: Ірина Марціяш

Російська армія вдень 8 грудня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди летять дрони

14:23, 08 грудня

Ворожий ударний БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини курс південний/південно-західний.

14:20, 08 грудня

Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

14:18, 08 грудня

Над Кременчуком ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.

14:14, 08 грудня

Куди рухаються ворожі БпЛА

  • БпЛА в центрі Дніпропетровщини - курс північно-західний;
  • БпЛА в центрі Полтавщини - курс північно-західний;
  • БпЛА на  межі Полтавщини та Кіровоградщини - курс північно-західний;
  • БпЛА на  сході Кіровоградщини - курс західний/північно-західний.
14:01, 08 грудня

"Місто Кременчук, Дніпро, Запоріжжя. Зберігається загроза ворожих БпЛА! Перебувайте в укриттях", – написали в Повітряних силах.

13:59, 08 грудня

Біля міста Миргород (Полтавщина) ворожий ударний БпЛА.

13:55, 08 грудня

У напрямку Кременчука декілька ворожих БпЛА з південного сходу.

13:51, 08 грудня

У напрямку Запоріжжя ворожий БпЛА з південного сходу.

13:48, 08 грудня

Декілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються в напрямку міста Кременчук через Дніпропетровщину.

13:40, 08 грудня

  • БпЛА на  сході та північному сході Запорізької області - курс північно-західний;
  • БпЛА в центрі Дніпропетровщини - курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні та центрі Полтавщини - курс північно-західний;
  • БпЛА на  Сумщині - курс південний, південно-західний.


 