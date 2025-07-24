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24 Канал Новини України Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де існує загроза ударних безпілотників
24 липня, 00:16
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Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де існує загроза ударних безпілотників

Анастасія Безейко

Увечері середи, 23 липня, Росія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо прямувати в укриття жителів регіонів, де оголосили небезпеку, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Куди летять ворожі дрони?

 

00:14, 24 липня

  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс – північний.
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район.
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс – південний.
00:05, 24 липня

23:54, 23 липня

  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс – південний і південно-західний.
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – західний і північно-західний.
22:53, 23 липня

Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!

БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс – південно-західний.

 