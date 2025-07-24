Росія знову запустила по Україні "Шахеди": де існує загроза ударних безпілотників

Увечері середи, 23 липня, Росія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо прямувати в укриття жителів регіонів, де оголосили небезпеку, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Куди летять ворожі дрони?