Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою атак

3 грудня 2024, 21:42
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Автор: Анастасія Лукашевська

Ввечері 3 грудня російські війська знову запустили по Україні ударні безпілотники, зокрема дрони типу "Шахед". Загрозу атак ворожих БпЛА фіксують у низці областей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали. 

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21:40, 03 грудня

Монітори повідомили, що наразі ситуація з кількістю ворожих дронів наступна:

  • Чернігівська область – 13 БпЛА розтягнулись по області від Новгород-сіверського до Київщини. Курс здебільшого Південно-західний.
  • Харківська область – 3 БпЛА через Богодухівський район на Полтавщину.

Крім того, нові БпЛА заходять з Луганщини на Харківщину зі сходу. 

21:18, 03 грудня

Командування ПС попередило жителів Чернігова про загрозу атаки "Шахеда". 

21:07, 03 грудня

Військові повідомили про ще один БпЛА курсом на Слов'янськ.

21:05, 03 грудня

Окупанти запустили дві групи дронів

Повітряні сили повідомили про рух групи БпЛА  на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область.

Також ворог запустив ще одну групу БпЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.