Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою атак

Ввечері 3 грудня російські війська знову запустили по Україні ударні безпілотники, зокрема дрони типу "Шахед". Загрозу атак ворожих БпЛА фіксують у низці областей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали.

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