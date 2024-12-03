Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою атак
Ввечері 3 грудня російські війська знову запустили по Україні ударні безпілотники, зокрема дрони типу "Шахед". Загрозу атак ворожих БпЛА фіксують у низці областей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили та моніторингові канали.
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Монітори повідомили, що наразі ситуація з кількістю ворожих дронів наступна: Крім того, нові БпЛА заходять з Луганщини на Харківщину зі сходу. Командування ПС попередило жителів Чернігова про загрозу атаки "Шахеда". Військові повідомили про ще один БпЛА курсом на Слов'янськ. Повітряні сили повідомили про рух групи БпЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область. Також ворог запустив ще одну групу БпЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.
Окупанти запустили дві групи дронів
Монітори повідомили, що наразі ситуація з кількістю ворожих дронів наступна:
Крім того, нові БпЛА заходять з Луганщини на Харківщину зі сходу.
Командування ПС попередило жителів Чернігова про загрозу атаки "Шахеда".
Військові повідомили про ще один БпЛА курсом на Слов'янськ.
Повітряні сили повідомили про рух групи БпЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область.
Також ворог запустив ще одну групу БпЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.