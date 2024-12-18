Росія вкотре запустила "Шахеди" по Україні: в яких регіонах є загроза ворожого удару

Вдень 18 грудня росіяни вкотре запустили по мирних містах України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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