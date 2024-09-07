Усі про це мовчать: чому "Шахеди" раптово залітають до Білорусі

Все частіше російські безпілотники "Шахеди" залітають на територію Білорусі. Найцікавіше, що і білоруські пропагандисти, і російські мовчать про це.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що ситуація з "Шахедами" видається дещо дивною.

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Що взагалі відбувається

Як наголосив Ступак, інколи трапляються зовсім дивні ситуації. До прикладу, деякі безпілотники залітають на територію України, після чого раптово розвертаються та летять до Білорусі. Деякі повертаються назад, а інші навпаки залітають глибше.

Під час атаки в ніч на 7 вересня один з безпілотників взагалі пролетів близько 200 кілометрів вглиб Білорусі. Це зовсім не перший такий інцидент. У липні один з "Шахедів" пролетів 350 кілометрів аж до Вітебська, який розташований на Півночі Білорусі

При цьому там навіть намагаються збивати ворожі дрони-камікадзе. Це особливо кумедно, враховуючи, що в НАТО так і не наважуються цього робити.

Подивіться, яка інформаційна тиша навколо. Ніхто в Білорусі з придворних пропагандистів про це не говорить. Від Лукашенка ні слова,

– сказав Ступак.

Причини тут можуть бути абсолютно різними. І наразі складно зрозуміти, що саме взагалі відбувається. Цілком може бути, що якась "незрозуміла сила" змушує "Шахеди" міняти свій курс.

Зверніть увагу! В ніч на 7 вересня щонайменше 7 "Шахедів" та один розвідувальний БпЛА окупантів Supercam залетіли до Білорусі.