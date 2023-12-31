"Шахеди" дісталися Вінниччини: ППО вже нищить ворожі дрони

Російські військові ввечері 31 грудня запустили багато "Шахедів" по території України. Ближче до 21:00 стало відомо, що на Вінниччині пролунали вибухи. ППО працює над ліквідацією баражуючих боєприпасів.

Відразу кілька моніторингових каналів сповістили, що на Вінниччині чути звуки вибухів. Супроводжують ці повідомлення інформацією про те, що в регіоні працює ППО. Зауважимо, що загроза атаки баражуючими боєприпасами зберігається у низці регіонів.

Читайте також Росія атаку дронами та підняла МіГи напередодні Нового року: по всій країні – тривога

Де зберігається загроза атаки "Шахедами"

Оперативні деталі ворожої атаки читайте у нашому телеграм-каналі.

Отже, повітряну тривогу на Вінниччині оголосили о 18:17. Пов'язана вона була саме з атакою дронами-камікадзе "Шахед". Невдовзі вся карта України "почервоніла", адже ворог підняв також МіГ-31К – ракетоносій "Кинджалів".

А вже близько 20:57 стало відомо про вибухи на Вінниччині. Як зазначили ми вище, моніторингові канали сповіщають про роботу ППО по баражуючих боєприпасах, запущених російськими військовими.

О 21:08 кореспонденти Суспільного також повідомили про те, що чули вибухи на Вінниччині.

Звернімо увагу на актуальну інформацію від Повітряних сил ЗСУ. Так, о 20:18 повідомили про те, що "Шахеди" з Київщини летіли на Житомирщину. Також ударні БпЛА з Хмельниччини летіли на Тернопільщину. Крім того, ті, які були на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині, продовжили курс на захід.

ППО працювала також на Київщині

Нагадуємо про важливість перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Якщо такої можливості немає, то бодай дотримуйтеся правила двох стін і ні в якому разі не стійте біля вікон. Крім того, не фотографуйте та не знімайте на відео роботу ППО!

О 18:17 повітряну тривогу оголосили на Київщині, а о 19:29 – у самому Києві. Вона була пов'язана з можливою атакою дронами-камікадзе "Шахед". А вже о 19:50 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликають у Київській ОВА о 19:50.

Звернімо увагу, що о 20:01 Повітряні сили сповістили, що "Шахеди" фіксують на півночі Київської області. Тоді повідомляли, що летять вони на захід.