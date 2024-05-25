"Шахеди" над Одещиною та Дніпропетровщиною: у низці областей повітряна тривога
Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Через це в низці регіонів повітряна тривога.
Рух ворожих БпЛА помітили над кількома областями. Усе, що відомо про загрозу "Шахедів" – читайте у тексті 24 Каналу.
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Оновлення ПС щодо руху ворожих ударних БпЛА: – у східній частині Кіровоградської області. Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, – Сили оборони Півдня. Щодо руху БпЛА – Повітряні сили фіксують "Шахеди": – декілька груп у Дніпропетровській області курсом на Павлоград. Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА у Херсонській області напрямком у Дніпропетровську область, курс північний. Вектор руху – Полтавська область. Пізніше повідомили про 2 БпЛА, які рухаються крізь Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Моніторингові канали писали про 1 БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини та 1 БпЛА з Запоріжжя у напрямку Дніпровського району Дніпропетровської області.
– декілька груп на півночі Запоріжжя, через Дніпропетровську область.
– у Миколаївській області та на межі Херсонської та Миколаївської областей.
– в центральній частині Одещини курсом на Вінницьку область.
– і ще в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини, вектор на Очаків.
– на Одещині одна група у Білгород-Дністровському районі, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі.
– у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву.
– декілька груп у Криворізькому районі курсом на Дніпро.
БпЛА на Дніпропетровщині
Загроза БпЛА з Півдня
Оновлення ПС щодо руху ворожих ударних БпЛА:
– у східній частині Кіровоградської області.
Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, – Сили оборони Півдня.
Щодо руху БпЛА – Повітряні сили фіксують "Шахеди":
– декілька груп у Дніпропетровській області курсом на Павлоград.
Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА у Херсонській області напрямком у Дніпропетровську область, курс північний.
Вектор руху – Полтавська область.
Пізніше повідомили про 2 БпЛА, які рухаються крізь Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Моніторингові канали писали про 1 БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини та 1 БпЛА з Запоріжжя у напрямку Дніпровського району Дніпропетровської області.