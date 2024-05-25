"Шахеди" над Одещиною та Дніпропетровщиною: у низці областей повітряна тривога

Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Через це в низці регіонів повітряна тривога.

Рух ворожих БпЛА помітили над кількома областями. Усе, що відомо про загрозу "Шахедів" – читайте у тексті 24 Каналу.

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