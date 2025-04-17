Високотоксична речовина: у ЗСУ підтвердили використання Росією отруйних "Шахедів"

Оперативне командування "Південь" підтвердило використання ворогом "Шахедів", які несуть небезпечні хімічні речовини. Там закликають українців бути обережними та не підіймати уламки збитих безпілотників.

Про це стало відомо з допису ОК "Південь" у четвер, 17 квітня, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про отруйні "Шахеди" росіян

У середу, 16 квітня, з'явилася інформація про те, що окупанти можуть споряджати "Шахеди" отруйними хімічними речовинами. Згодом це підтвердили у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі заявили, що там верифікували інформацію стосовно отруйних "Шахедів" у спецслужб. За їхніми словами, в одному з БпЛА виявили капсулу з бойовою отруйною речовиною "CS". Це високотоксична речовина подразнювальної дії.

На наступний день, 17 квітня, Сили оборони підтвердили використання противником "Шахедів", які несуть небезпечні хімічні речовини. Захисники повідомили, що під час аналізу одного зі збитих БпЛА було виявлено наявність капсули зі згаданою концентрованою бойовою отруйною речовиною.

Існує ймовірність застосування цих БпЛА для розсіювання отруйних речовин з метою ураження цивільного населення,

– йдеться у повідомленні.

Сили оборони закликали українців у жодному разі не підіймати уламки збитих безпілотників, оскільки вони можуть містити частки отруйних речовин.

Своєю чергою полонені китайці також розповідали, що росіяни використовують хімічну зброю. За словами полонених, вони постраждали від неї самі.