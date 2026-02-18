"Шахеди" почали переносити FPV-дрони, – "Флеш"

У середу, 18 лютого, з'явилось відео підтвердження перенесення FPV-дрона "Шахедом". Раніше фіксувались заводські кріплення для перенесення дронів.

Про це написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як "Шахед" переносить FPV-дрон?

Раніше "Флеш" писав, що наші військові помітили заводські кріплення для перенесення FPV-дронів на "Молнії" та "Гербері". Він назвав це поганим знаком.

А вже сьогодні наші бійці показали відео, на якому видно, як спершу летить "Шахед", а після цього з нього злітає FPV-дрон. Також радник зауважив, що їх може бути кілька на одному безпілотнику.

Тому він закликав всі підрозділи ЗСУ бути обачними, адже спершу дронів зовсім не видно.

Як російський "Шахед" скидає FPV-дрон: дивіться відео



Раніше вже був схожий випадок, коли Росія використовувала безпілотники "Гербера" для запуску FPV-дронів, які можуть застосовуватися для ударів, розвідки або коригування. "Флеш" наголосив, що таке відбувається щодня.

Яку нову зброю використовує Росія?