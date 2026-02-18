Укр Рус
18 лютого, 13:12
"Шахеди" почали переносити FPV-дрони, – "Флеш"

Катерина Попик
Основні тези
  • З'явилось відео, на якому "Шахед" переносить FPV-дрон.
  • Радник міністра оборони наголосив на важливості обережності, оскільки дрони можуть бути непомітними до моменту запуску.

У середу, 18 лютого, з'явилось відео підтвердження перенесення FPV-дрона "Шахедом". Раніше фіксувались заводські кріплення для перенесення дронів.

Про це написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як "Шахед" переносить FPV-дрон?

Раніше "Флеш" писав, що наші військові помітили заводські кріплення для перенесення FPV-дронів на "Молнії" та "Гербері". Він назвав це поганим знаком.

А вже сьогодні наші бійці показали відео, на якому видно, як спершу летить "Шахед", а після цього з нього злітає FPV-дрон. Також радник зауважив, що їх може бути кілька на одному безпілотнику.

Тому він закликав всі підрозділи ЗСУ бути обачними, адже спершу дронів зовсім не видно.

Як російський "Шахед" скидає FPV-дрон: дивіться відео


Раніше вже був схожий випадок, коли Росія використовувала безпілотники "Гербера" для запуску FPV-дронів, які можуть застосовуватися для ударів, розвідки або коригування. "Флеш" наголосив, що таке відбувається щодня. 

Яку нову зброю використовує Росія?

  • Росія застосовує ракети Х-101 із застарілою електронікою минулого століття та великою кількістю іноземних деталей, що може вказувати на обходження санкцій. Попри це, українська протиповітряна оборона перехоплює більшість таких ракет, а завдяки сучасним системам ППО рівень їх збиття помітно зріс.

  • Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що за роки війни російські "Шахеди" суттєво еволюціонували: тепер вони можуть змінювати висоту, керуватися в реальному часі та використовувати супутниковий зв’язок через Starlink, тоді як Росія продовжує щоночі масовано атакувати Україну дронами.

  • За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спроба російських військових перейти на альтернативний супутниковий зв’язок виявилася неефективною. Через перебої сигналу, нестабільну передачу даних і технічні збої погіршується координація підрозділів, що ускладнює управління військами та проведення бойових операцій.