"Шахеди" почали переносити FPV-дрони, – "Флеш"
- З'явилось відео, на якому "Шахед" переносить FPV-дрон.
- Радник міністра оборони наголосив на важливості обережності, оскільки дрони можуть бути непомітними до моменту запуску.
У середу, 18 лютого, з'явилось відео підтвердження перенесення FPV-дрона "Шахедом". Раніше фіксувались заводські кріплення для перенесення дронів.
Про це написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Як "Шахед" переносить FPV-дрон?
Раніше "Флеш" писав, що наші військові помітили заводські кріплення для перенесення FPV-дронів на "Молнії" та "Гербері". Він назвав це поганим знаком.
А вже сьогодні наші бійці показали відео, на якому видно, як спершу летить "Шахед", а після цього з нього злітає FPV-дрон. Також радник зауважив, що їх може бути кілька на одному безпілотнику.
Тому він закликав всі підрозділи ЗСУ бути обачними, адже спершу дронів зовсім не видно.
Як російський "Шахед" скидає FPV-дрон: дивіться відео
Раніше вже був схожий випадок, коли Росія використовувала безпілотники "Гербера" для запуску FPV-дронів, які можуть застосовуватися для ударів, розвідки або коригування. "Флеш" наголосив, що таке відбувається щодня.
Яку нову зброю використовує Росія?
Росія застосовує ракети Х-101 із застарілою електронікою минулого століття та великою кількістю іноземних деталей, що може вказувати на обходження санкцій. Попри це, українська протиповітряна оборона перехоплює більшість таких ракет, а завдяки сучасним системам ППО рівень їх збиття помітно зріс.
Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що за роки війни російські "Шахеди" суттєво еволюціонували: тепер вони можуть змінювати висоту, керуватися в реальному часі та використовувати супутниковий зв’язок через Starlink, тоді як Росія продовжує щоночі масовано атакувати Україну дронами.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спроба російських військових перейти на альтернативний супутниковий зв’язок виявилася неефективною. Через перебої сигналу, нестабільну передачу даних і технічні збої погіршується координація підрозділів, що ускладнює управління військами та проведення бойових операцій.