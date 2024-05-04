Руйнувань зазнав критичний об'єкт, 2 постраждалих: деталі атаки на Дніпропетровщину

Російська армія продовжує обстрілювати цивільні міста нашої держави. Так, під прицілом був Павлодарський район на Дніпропетровщині.

Як зазначають в ОВА, у ніч проти 4 травня протиповітряна оборона збила 5 дронів типу "Шахед" в Дніпропетровській області, місцеві чули вибухи під час тривоги. Водночас не обійшлось без пошкоджень інфраструктурних об'єктів.

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Атака на Дніпропетровщину

За словами Сергія Лисака, голови ОВА, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а також приватні будівлі. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували відповідні служби.

Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще – три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили,

– йдеться у повідомленні.

Очільник регіону констатує, що в Павлодарському районі Дніпропетровщини постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Обох госпіталізували до медичних закладів в стані середньої тяжкості.

Повітряна тривога в Дніпропетровській області пролунала близько 00:55 (4 травня). Уже о 01:10 повідомляли, що ППО збиває "Шахеди" в районі Павлограда. Відбій чули о 01:58. Крім того, потім ще тривогу оголошували в регіоні двічі – близько 05:30 та 07:11.

Слід додати, що під ранок 4 травня росіяни почали обстрілювати Мирівську громаду, внаслідок чого зайнялася агрофірма.

Також під прицілом ворога ввечері 3 травня та вночі була Нікопольщина. Проте, на щастя, люди не постраждали.

Тероризуючи місцевих, противник використав важку артилерію, РСЗВ "Град" і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі й Марганецькій громаді,

– зазначає Лисак.

Голова ОВА наголошує, що під час атаки було понівечено комунальне підприємство, ліцей, 2 багатоповерхівки, банк, лінія електропередач. Фіксують і ураження об'єктів критичної інфраструктури.

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Загалом ворог вночі проти 4 травня атакував нашу державу 13 "Шахедами" і 4 ракетами типу С-300. У Повітряних силах констатували, що ліквідували усі 13 із 13 ударних дронів, що російські окупанти випустили з Бєлгородської області. Крім Дніпропетровщини, неспокійно було на Харківщині.