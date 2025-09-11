Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній посол України в Польщі, ексміністр закордонних справ Андрій Дещиця. За його словами, деякі поляки дійсно можуть звинувачувати Україну в дивних речах. Але все це – вплив російської пропаганди

Як Росія намагається впливати на Польщу?

Як наголосив Дещиця, там є деякі експерти та політики, які полюбляють Росію. На їхню думку, національні інтереси чи безпека Польщі перебувають під загрозою через те, що триває війна. Однак вони чомусь забувають, що її розпочала Росія.

Цілком ймовірно, що такі голоси подекуди будуть лунати в Польщі. Але є сподіваюся, що вони не матимуть впливу на прийняття рішень.

Перш за все на ухвалення тих рішень, які стосуються національної безпеки та оборони Польщі. Звісно, що Росія спробує розіграти свою карту. У Польщі є вкрай праві сили, які будуть мусувати ці теми. Але ми не маємо бути учасниками цієї пропаганди,

– сказав Дещиця.

На жаль, у Польщі була антиукраїнська істерія, яка почалася під час президентської виборчої кампанії. Її потрібно завершувати.

Польща добре знає свою історію. І винуватцем усіх бід у Польщі була Росія. Згадаймо про поділ, окупацію і так далі. Лише у співпраці з нашими партнерами можна буде створити серйозний фундамент для реалізації правила, яке відоме і в Польщі, і в Україні. Без вільної та незалежної України неможлива вільна і незалежна Польща. І навпаки,

– зазначи Дещиця.

