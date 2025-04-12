Виробник "Шахедів" з Татарстану у 2024 році заробив майже 1 мільярд рублів, – ЗМІ

Складанням безпілотників "Шахед", які застосовуються для російських ударів по Україні, займається компанія "Альбатрос". У 2024 році вона заробила понад 955 мільйонів рублів, що на 61% більше, ніж у попередньому році.

На дані Державного ресурсу бухгалтерської звітності звернули увагу в російському ЗМІ, передає 24 Канал. Чистий прибуток компанії зріс дещо суттєвіше – на 4 350%.

Дивіться також Зброї на сотні мільярдів доларів і обман Росії: що було не так з ядерним роззброєнням України

Що відомо про підприємство

"Альбатрос" – найбільший виробник безпілотників з особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Компанія збирає дрони "Герань-2" (це російська назва іранських Shahed-136) за франшизою.

Якщо у 2023 році "Альбатрос" звітував про прибуток у 9,7 мільйона рублів, то у 2024 році його розмір становив уже майже 430 мільйонів рублів.

До складання безпілотників на підприємствах активно залучають студентів коледжу "Алабуга Політех". У сам же навчальний заклад, для подальшого складання БпЛА, через додатки для знайомств Tinder і Badoo заманювали студенток з Африки. Деякі розповідали, що з ними "поводяться як з віслюками" та "тримають у рабстві".

До слова, українські військові декілька разів атакували компанію. Зокрема, ГУР ударили 2 квітня 2024 року, що, ймовірно, призвело до часткового руйнування виробничих потужностей.