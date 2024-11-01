Підвищують руйнівні можливості: Росія обладнала "Шахеди" термобаричними боєголовками, – ISW

Російські окупанти почали використовувати безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками та "зробили невидимими" системи ТОС-1А "Солнцепек".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів аналіз уламків безпілотників "Шахед-136", використаних російськими силами під час серії атак з 26 по 29 жовтня.

Висновки показали, що російські війська модифікували ці безпілотники, оснастивши їх термобаричними боєголовками, що підвищує їхні руйнівні можливості.

Невидимий "Солнцепек"

Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

Зазначають, що це покриття поглинає радіохвилі, що робить установки "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.

Зауважте. Російські війська посилили атаки проти України з використанням ударних дронів типу "Шахед". За останній тиждень прильоти або падіння уламків збитих дронів спричиняли значні руйнування інфраструктури, житлових будинків і квартир, а також пожежі.