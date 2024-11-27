Росія випустила по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

27 листопада 2024, 22:58
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Автор: Ярослав Погончук

Росіяни увечері 27 листопада в черговий раз випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Які області під загрозою

00:10, 28 листопада

Нова група ворожих БпЛА рухається вздовж Запоріжжя (південь) курсом на північний захід.

00:04, 28 листопада

У напрямку Черкас БпЛА з північного сходу та півночі.

00:04, 28 листопада

Новий БпЛА з Броварів на Вишгород.

00:03, 28 листопада

Група ворожих БпЛА рухається вздовж Кременчуцького водосховища на північ.

23:53, 27 листопада

В напрямку Києва ворожий БпЛА з боку Борисполя.

23:38, 27 листопада

  • Нові ворожі БпЛА на Сумщині – курсом на захід, південний захід, південь;
  • ворожі БпЛА на Чернігівщині – курсом на захід та південний захід;
  • ворожі БпЛА на півночі Полтавщини – курсом на південний захід; 
  • ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

23:33, 27 листопада

В напрямку Борисполя ворожий БпЛА з північного сходу.

23:33, 27 листопада

В напрямку Сум з півночі ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.

23:28, 27 листопада

В напрямку Кременчука ворожий БпЛА з північного заходу.

23:22, 27 листопада

Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного заходу!

Також додалась загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.

23:14, 27 листопада

Увага, місто Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!

23:11, 27 листопада

Київщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини!

23:11, 27 листопада

Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини!

23:08, 27 листопада

В напрямку Запоріжжя та Чернігова летять ворожі БпЛА.

23:02, 27 листопада

БпЛА на Сумщині – курсом на південний захід та південь;

БпЛА на Чернігівщини – курсом на захід та південний захід;

БпЛА на Запоріжжі – курсом на північний захід;

БпЛА на Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

22:53, 27 листопада

В напрямку Сум помічено ворожий БпЛА. В Повітряних силах закликали перебувати в укриттях.

22:35, 27 листопада

Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини!

22:33, 27 листопада

БпЛА на Сумщині – курсом на захід та південний захід;

БпЛА на півдні Чернігівщини – курсом на південний захід;

БпЛА в центрі Запоріжжя – курсом на північний захід;

БпЛА на заході Дніпропетровщини – курсом на північний захід.

22:17, 27 листопада

Група ударних ворожих БпЛА з Сумщини курсом на захід.

22:03, 27 листопада

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі!