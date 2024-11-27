Росія випустила по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Росіяни увечері 27 листопада в черговий раз випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Які області під загрозою
Нова група ворожих БпЛА рухається вздовж Запоріжжя (південь) курсом на північний захід. У напрямку Черкас БпЛА з північного сходу та півночі. Новий БпЛА з Броварів на Вишгород. Група ворожих БпЛА рухається вздовж Кременчуцького водосховища на північ. В напрямку Києва ворожий БпЛА з боку Борисполя. В напрямку Борисполя ворожий БпЛА з північного сходу. В напрямку Сум з півночі ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях. В напрямку Кременчука ворожий БпЛА з північного заходу. Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного заходу! Також додалась загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу. Увага, місто Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях! Київщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини! Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини! В напрямку Запоріжжя та Чернігова летять ворожі БпЛА. БпЛА на Сумщині – курсом на південний захід та південь; БпЛА на Чернігівщини – курсом на захід та південний захід; БпЛА на Запоріжжі – курсом на північний захід; БпЛА на Дніпропетровщини – курсом на північний захід. В напрямку Сум помічено ворожий БпЛА. В Повітряних силах закликали перебувати в укриттях. Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини! БпЛА на Сумщині – курсом на захід та південний захід; БпЛА на півдні Чернігівщини – курсом на південний захід; БпЛА в центрі Запоріжжя – курсом на північний захід; БпЛА на заході Дніпропетровщини – курсом на північний захід. Група ударних ворожих БпЛА з Сумщини курсом на захід. Загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі!
Нова група ворожих БпЛА рухається вздовж Запоріжжя (південь) курсом на північний захід.
У напрямку Черкас БпЛА з північного сходу та півночі.
Новий БпЛА з Броварів на Вишгород.
Група ворожих БпЛА рухається вздовж Кременчуцького водосховища на північ.
В напрямку Києва ворожий БпЛА з боку Борисполя.
В напрямку Борисполя ворожий БпЛА з північного сходу.
В напрямку Сум з півночі ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.
В напрямку Кременчука ворожий БпЛА з північного заходу.
Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного заходу!
Також додалась загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.
Увага, місто Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!
Київщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини!
Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини!
В напрямку Запоріжжя та Чернігова летять ворожі БпЛА.
БпЛА на Сумщині – курсом на південний захід та південь;
БпЛА на Чернігівщини – курсом на захід та південний захід;
БпЛА на Запоріжжі – курсом на північний захід;
БпЛА на Дніпропетровщини – курсом на північний захід.
В напрямку Сум помічено ворожий БпЛА. В Повітряних силах закликали перебувати в укриттях.
Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини!
БпЛА на Сумщині – курсом на захід та південний захід;
БпЛА на півдні Чернігівщини – курсом на південний захід;
БпЛА в центрі Запоріжжя – курсом на північний захід;
БпЛА на заході Дніпропетровщини – курсом на північний захід.
Група ударних ворожих БпЛА з Сумщини курсом на захід.
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі!