Росія випустила по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Росіяни увечері 27 листопада в черговий раз випустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

Дивіться також У ГУР відповіли, коли Україна зможе вдарити по заводах з виробництва "Шахедів"

Які області під загрозою