"Шахеди" залетіли на Київщину: працює ППО

Ввечері 13 травня росіяни запустили БпЛА: рух "Шахедів" зафіксували зокрема на Київщині. В регіоні працюють сили ППО.

Наразі в Київській області оголошено повітряна тривога. Водночас варто зазначити, що в самій столиці тривогу не оголошували.

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Повітряна тривога на Київщині

Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– написали в Київській обласній військовій адміністрації.

В Київській ОВА також закликали жителів області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Росія вдарила по передмістю Харкова

Вдень 13 травня окупанти завдали удару по фермі у Коротичі Харківського району. За попередніми даними, російська армія використала для удару ракету Х-59.

Повітряні сили перед цим попереджали про активність ворожої тактичної авіації з північного сходу. Також було відомо про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів росіян.