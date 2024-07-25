У Румунії над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу через атаку Росії на українські порти

Росія продовжує запускати по Україні ударні дрони типу "Шахед", але вони часто перетинають повітряні простори інших держав. Зокрема, Румунії.

Під час нічної атаки дронами-камікадзе по Україні у румунському місті Тульча над Дунаєм оголошували повітряну тривогу. Це відбувалось другу ніч поспіль.

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Румунія не є ціллю

Вночі з 24 на 25 липня приблизно о 01:20 мешканці населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

Територія нашої країни не є ціллю атак Росії, ці повідомлення – задля інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії, – пояснили у службі надзвичайних ситуацій.

Загалом вночі проти 25 липня Повітряні сили збили 25 ударних безпілотних апаратів. Росія запустила по нашій території 38 "Шахедів". Сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Водночас три "Шахеди" були локаційно втрачені, коли перетнули кордон із Румунією.