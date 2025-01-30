Збільшена бойова частина і шрапнель всередині: Росія запускає по Україні нові "Шахеди"

Росія продовжує тероризувати Україну ударними БпЛА типу "Шахед". Нині ворог запускає дрони зі збільшеною бойовою частиною та металевою шрапнеллю всередині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Росія запускає по території України модернізовані "Шахеди"

Єрмак повідомив, що нині Росія запускає по території України "Шахеди" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кілограмів. Крім того, ударні БпЛА всередині мають металеві елементи – шрапнель.

За словами керівника ОП, ворог модернізує дрони-камікадзе, аби збільшити кількість жертв серед цивільного населення. Водночас Єрмак запевнив, що ворог отримає гідну відповідь за свої злочини.

Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають,

– наголосив Єрмак.

Керівник ОП також опублікував у мережі світлини з "Шахедами", якими Росія нині тероризує Україну. На одній світлині видно збільшену бойову частину.



Якими "Шахедами" Росія атакує Україну / Фото Андрія Єрмака

На іншій світлині видно, що у корпусі "Шахеда" є шрапнель.



"Шахед" зі шрапнеллю / Фото Андрія Єрмака

Перші повідомлення про атаки "Шахедами" зі шрапнеллю з'явилися у листопаді 2024 року. Так, 22 листопада 2024 року Росія вдарила такими дронами-камікадзе по Сумах. Тоді було пошкоджено житлові будинки, й, на щастя, вдалося уникнути людських жертв.

4 січня 2025 року Росія знову атакувала Сумщину дронами-камікадзе зі шрапнеллю. Під час цього удару було пошкоджено 5 будинків.

У ніч проти 29 січня Росія атакувала Київ "Шахедами". У мережі писали, що буцімто всередині дронів-камікадзе була шрапнель, але в КМВА спростували ці повідомлення.