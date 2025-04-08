Не поставили дрони для ЗСУ вартістю майже 11 мільйонів гривень: Нацполіція викрила групу шахраїв

Національна поліція ліквідувала організовану злочинну групу шахраїв. Підозрювані не передали для ЗСУ понад 100 дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужби Національної поліції та Офісу Генерального прокурора.

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Нацполіція ліквідувала організовану злочинну групу шахраїв

В Офісі генпрокурора розповіли, що повідомлено про підозру 3 особам за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану

Відповідно до даних слідства, організував злочинну групу житель Тернополя, залучивши ще 2 осіб.

Вказується, що підозрювані входили в довіру до волонтерів та військових та пропонували їм квадрокоптери із-за кордону за низькими цінами.

"Щоб не викликати підозр, шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та спершу поставляли замовникам пробні партії по 3-5 одиниць з частковою передплатою. Після цього пропонували купити великі партії товару за ще нижчою ціною, але з повною передплатою. Коли потерпілі перераховували кошти – переставали виходити на зв’язок і блокували контакти замовників", – розповіли деталі в Офісі Генерального прокурора.

Там розповіли, що отримані гроші підозрювані одразу виводили на криптогаманці чи рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки спільники знімали їх та ділили між собою.

Працівники правоохоронних органів відстежили та задокументували всі ці транзакції.

Крім цього, підозрювані ошукали не лише покупців, але й продавців квадрокоптерів.

"Купуючи спочатку невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались в повній мірі, а після цього замовляли більше і обривали будь-який звʼязок. За 9 місяців вони ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 мільйона гривень", – ідеться в повідомленні.

Відомо, що під час обшуків за місцями проживання й роботи в Києві, Тернополі та Львові вилучено 53 квадрокоптери DJI Mavic, дорогоцінні метали, значну суму готівки у різній валюті, автомобілі, мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансові звітності та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

Ліквідовано організовану злочинну групу / Фото Офісу Генерального прокурора

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вказується, що проводиться перевірка на причетність до скоєння злочинів інших осіб.