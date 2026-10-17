Поліція встановлює осіб, які вкрали понад 3 мільйона гривень у нічних клубах Львова

У нічних клубах Львова троє чоловіків втратили майже 3,15 мільйона гривень через крадіжки та шахрайство з карток. В одного з клієнтів зняли понад 2,3 мільйона гривень, ще у двох списали сотні тисяч.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до крадіжок та шахрайств в особливо великих розмірах. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Що кажуть у поліції Львівщини?

Павоохоронці провели масштабну спецоперацію та влаштували 17 обшуків у закладах і помешканнях підозрюваних. До слідчих дій залучили кримінальну поліцію, карний розшук та бійців спецпідрозділу.

Слідчі з'ясували обставини кожного епізоду: у 36-річного клієнта з рахунку незаконно зняли понад 400 тисяч гривень, а у 40-річного чоловіка списали 367 тисяч гривень. Найбільших фінансових втрат зазнав 37-річний відвідувач, з картки якого поцупили понад 2,3 мільйона гривень.

Слідчі дії відбулися у п'ятницю, 16 жовтня у трьох розважальних закладах міста, чотирьох автомобілях, а також за адресами проживання людей, причетними до діяльності цих клубів.

Під час обшуків поліцейські вилучили комп'ютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про крадіжку та шахрайство в особливо великих розмірах. Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває. Оперативники та слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації та реалізації злочинних фінансових схем у львівських закладах.

Правоохоронці провели серію обшуків / Поліція Львівщини

Нагадаємо, що у середу, 14 жовтня, на Львівщині правоохоронці затримали трьох організаторів шахрайського кол-центру. Їм вручили першу в Україні підозру саме за створення такої злочинної організації.

Підозрюваним може загрожувати до 15 років ув'язнення. Зловмисники ошукували громадян України, зокрема тих, хто перебував у Чехії та Польщі.