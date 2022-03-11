Шахраї ошукали шахраїв: ухилянтам продали липові документи для виїзду за кордон

В Одеській області 11 березня прикордонники Білгород-Дністровського загону знайшли підроблені документи у двох чоловіків. Вони хотіли перетнути кордон у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Чоловіки з 1990 та 1991 років народження хотіли обійти заборону на виїзд під час воєнного стану. Вони дали прикордонникам підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних з позначкою про непридатність до військової служби.

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Однак охоронці кордону встановили, що документи фальшиві. Чоловіки зізналися, що купили посвідчення в Одесі по 500 доларів за кожне.



Одне посвідчення коштувало 500 доларів / Фото Держприкордонслужби

За кількома статтями

Як встановили прикордонники, шахраї самі стали жертвами шахраїв. Вони купили документи, які не дають права перетину кордону у воєнний час. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за кількома статтями.

Тікати військовозобов’язаних українців закликає ворожа пропаганда. На цьому намагаються нажитися шахраї. Крім того, ворог поширює фейки про тотальну корумпованість прикордонників, що абсолютно не відповідає дійсності,

– наголосили у Держприкордонслужбі.

Українці також повертаються з-за кордону

Станом на 10 березня до України приїхали 215 тисяч наших громадян. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що 80% з них становлять чоловіки.

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