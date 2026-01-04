В Україні діє нова шахрайська схема: Кіберполіція пояснила, як не попастися

Останнім часом у мережі активізувалася шахрайська схема від імені поштових сервісів. Українцям надходять фейкові SMS-повідомлення, які містять посилання на фішингові сайти, які контролюють злодії.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що правоохоронці кажуть про нову шахрайську схему?

Фахівці пояснили, що українцям надходять фейкові SMS-повідомлення з невідомого номера про нібито затримку посилки через неправильну адресу. У повідомленні міститься посилання, за яким потрібно перейти начебто для виправлення або підтвердження даних для доставки.

Насправді це фішинговий сайт, створений для збору персональних та банківських даних,

– зазначили правоохоронці.

У Кіберполіції кажуть, що люди, які переходять за посиланням і вводять свої дані, фактично передають їх шахраям. Далі шахраї можуть використовувати цю інформацію для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу, а згодом – для крадіжки коштів.

Для того, щоб уберегтися від шахраїв, треба дотримуватися таких правил:

Не переходь за сумнівними посиланнями з повідомлень, месенджерів чи електронної пошти.

Не вводь особисті або банківські дані на сторонніх сайтах.

Видаляй підозрілі повідомлення.

Завжди перевіряй інформацію тільки на офіційних ресурсах: сайті, застосунку або зателефонуй на номер телефону, зазначений на офіційному сайті.

