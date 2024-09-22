У Словаччині шахраї змусили пенсіонерку скинути з балкона 100 тисяч євро

У Словаччині шахраї зателефонували до 62-річної жінки. Вони представились її онуком та виманили 100 тисяч євро.

Поліція Словаччини розповіла, що інцидент трапився у словацькому місті Превідза Тренчинського краю. Жінка спустила шахраям гроші через балкон.

Дивіться також Які документи потрібні для оформлення пенсії у 2024 році

Що розповіли у поліції про інцидент

З 62-річною старшою жінки з Привідзи невідомий порушник зв'язався через мобільний телефон. Він скористався її старшим віком і назвав її "бабусею", що переконало її в тому, що вона говорить із онуком Симоном,

– розповіли в поліції.

Там також зазначили, що нібито "онук" розповів жінці, що потребує "великої суми грошей" протягом 7 хвилин, бо цього нібито вимагає банк. Він запропонував їй покласти всі гроші, які вона мала вдома, в поліетиленовий пакет, що старенька і зробила під час розмови.

Літня жінка поклала в пакет 100 тисяч євро, з яких приблизно 50 тисяч євро були її заощадженнями та приблизно 50 тисяч євро – заощадженнями її дочки,

– розповіли правоохоронці.

Далі зловмисники сказали літній жінці вийти на балкон і вигукнути ім'я "Мілана".

У цей момент під балкон підбіг другий зловмисник, і літня жінка кинула йому сумку з грошима. Невідомий забрав сумку і пішов у невідомому напрямку.

Словацька поліція закликала людей ретельно перевіряти, з ким вони говорять телефоном, а також попросили повідомити про цю шахрайську схему своїх похилих родичів і рідних.