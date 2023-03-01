СБУ викрила шахраїв, які від імені влади "збирали гроші для ЗСУ"

Силовики затримали представників злочинної організації, яка, прикриваючись благими намірами, просила бізнесменів жертвувати гроші нібито на потреби українських військових. Однак насправді ж вона привласнювала гроші собі.

Зауважмо, що до викриття цієї схеми причетні саме кіберфахівці Служби безпеки нашої держави. Власне, представлялись шахраї чиновниками місцевої влади та просили в підприємців "допомоги Збройним Силам".

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Скільки грошей привласнили "благодійники"

Як зазначили у пресслужбі силової структури, зловмисникам вдалось заробити на цій схемі понад 3 мільйони гривень. Однак, на щастя, її уже ліквідувати.

Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини. До протиправної діяльності він залучив ще дев'ятьох спільників зі столичного регіону і Півдня України,

– написали в СБУ.

Правоохоронці роблять усе, аби зловити організатора цієї схеми, притягнути його до відповідальності разом з іншими спільниками. Наразі усім 9 фігурантам цієї справи оголосили про підозру, 5 з них силовики уже затримали.

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Подробиці від СБУ та Нацполіції того, як працювала ця схема

Слідство відбуватиметься за 1 та 2 частинами статті 255 Кримінального кодексу, у яких йдеться про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. А також частиною 4 статті 28 та частиною 4 статті 190, про шахрайство, вчинене злочинною організацією.

У СБУ розповіли в деталях, як працювала ця схема – її підтвердження знайшли правоохоронці, коли проводили обшуки в маєтку шахраїв:

від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій зловмисники надсилали листи українським бізнесменам, у яких просили перерахувати гроші начебто на допомогу "українським солдатам".;

сума залежала від масштабів компанії, і коливалась від 10 до 100 тисяч гривень;

знімали кошти зловмисники у банкоматах у різних регіонах України.

Окрім того, в Національній поліції констатували, що до викриття зловмисників причетні також працівники їхньої структури. Власне, поліцейські провели оперативні заходи та встановили, що за цим стоїть організована злочинна група, де кожен учасник виконував свою роботу:

пошук людей, які за незначну винагороду відкривали на свої імена банківські рахунки;

придбання абонентських номерів;

активація акаунтів;

спілкування з громадянами, представляючись посадовцями державних адміністрацій;

збір коштів від довірливих людей;

виведення коштів із рахунків у готівку.

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Як СБУ знешкодила агентуру ФСБ

До цієї теми згадаємо, що не так давно силовики затримали агентів ворожих спецслужб, які працювали на Росію в Одесі. Цікаво, що один з державних зрадників був адміністратором каналу "Типова Одеса".

Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу, у якій йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану.