Шахрайство замість "магічної допомоги": чим закінчуються судові справи проти астрологів

Наприкінці літа 2022-го чоловік Зоряни (ім'я змінено) загинув на фронті. "Бувши вкрай збентеженою", – як згодом напишуть в судових рішеннях – Зоряна "піддалась впливу" екстрасенса Міли, номер якої їй передала кума.

Власне, Міла нібито допомагала шукати зниклих родичів на війні, беручи за це відповідну оплату. Для Зоряни перша та єдина зустріч біля магазину коштувала понад 20 тисяч гривень. Ймовірно, було б більше, якби не випадковий перехожий, що відвів жінку від "екстрасенса".

Ця історія – одна з понад двох десятків, які журналісти 24 Каналу знайшли в судовому реєстрі.

Ми поставили собі за мету зрозуміти, хто ці люди, які звертаються до астрологів, тарологів та екстрасенсів? Які у них запити? І, щонайголовніше, чим закінчуються судові справи відносно осіб, які стверджують, що за допомогою своїх магічних здібностей можуть розв'язати найрізноманітніші проблеми?

Портрет ідеальної жертви

Нам не вдалося знайти доказів, що справа Зоряни закінчилася вироком. Кримінальне провадження поліція відкрила за фактом шахрайства – це стаття 190 Кримінального кодексу – однак, видно, довести розслідування до кінця правоохоронцям не вдалося.

Серед інших осіб, які зверталися до правоохоронних органів із подібними заявами, – люди з різних куточків України, різного віку і з різними обставинами в житті. Проте майже кожен із них переживав щось важке, коли вперше набирав номер екстрасенса.

Так, в одній зі справ жінка з Берегівського району на Закарпатті залишилась вдовою з непогашеними онлайн-кредитами. Гроші в позику їй доводилося брати через хворобу чоловіка.

Після його смерті жінка натрапила у Facebook на сторінку екстрасенса, яка обіцяла "вирішити фінансові проблеми" і "закрити кредит без відсотків". Протягом трьох місяців жінка переказувала їй гроші через мобільний застосунок, фізичні банкомати та картки знайомих.

На початку червня 2023 року у Facebook потерпіла натрапила на сторінку, де була інформація про екстрасенса, що вирішує сімейні та фінансові проблеми. Під час листування потерпіла дізналася, що вона може допомогти їй закрити онлайн-кредит без відсотків, тому погодилась. Невідома особа протягом трьох місяців виманювала в неї кошти,

– мовиться в судовому рішенні.

Також зі судових документів можна підрахувати, що йдеться про щонайменше сім транзакцій на загальну суму в 36,5 тисяч гривень.

В іншій справі, яку розглядали в Харкові, головним психологічним важелем був страх за дитину. Жінці зателефонувала невідома особа, представилась екстрасенсом і повідомила: її донька не доживе до 13 років, якщо не переказати гроші на "захист".

Налякана мати протягом двох місяців переказувала кошти на рахунки, вказані шахрайкою. Загальна сума втрат – 900 тисяч гривень. До поліції жінка звернулась лише у вересні 2024 року, коли зрозуміла масштаб того, що сталося.

Водночас історія, яка чи не найбільше вражає з нашої вибірки, стосується онкохворої. Її ошукала зловмисниця, яка вела Instagram-акаунт під виглядом астрологині (під час обшуків у неї навіть знайшли диплом "Екстрасенс 2020"). Жінка переконала хвору, що може її "магічно вилікувати" – потрібно лише відкупитися від хвороби кругленькою сумою.

Онкохвора перерахувала загалом майже 1,9 мільйона гривень. Стан її здоров'я був настільки важким, що суд дозволив правоохоронцям допитати її ще на стадії досудового розслідування, аби встигнути зафіксувати свідчення.

Загальна сума збитків у справі – більш як 2 мільйони гривень: слідство встановило, що "астрологиня" могла ошукати ще понад 40 людей з різних куточків України.

Зловмисницю затримали на гарячому восени 2023 року. Тоді вона вже купила квиток до Молдови, тому цілком могла б планувати втечу в разі неприємностей. Проте вироку немає досі – принаймні нам не вдалося його знайти.

Важливо, що жертвами шахрайства з боку екстрасенсів стають не лише наївні чи малоосвічені люди – а всі, хто в певний момент життя шукає відповіді там, де раціональне мислення не працює. І таких людей в Україні значно більше, ніж може здатися на перший погляд.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на початку 2024 року, майже кожен другий українець вірить в астрологію, екстрасенсорні здібності або тарологію – принаймні в щось одне з цього переліку.

Серед жінок таких 49%, серед чоловіків – 36%. Серед людей із дуже низьким рівнем достатку – 65%, серед людей з високим – майже вдвічі менше (34%), однак це все одно кожен третій від загальної вибірки.

Кризові та психологічно складні періоди є сприятливим середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія. Багато людей у складних обставинах можуть під впливом недобросовісних людей зазнати значних втрат,

– зазначав виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Повномасштабне вторгнення, як констатують у КМІС, погіршило психічний стан двох третин українців. Війна створила мільйонну аудиторію людей у стані хронічного стресу, горя і невизначеності. Саме до них – з обіцянками "зняти порчу", "захистити дитину" або "знайти зниклого родича" – і звертаються шахраї.

Анатомія шахрайства

Журналісти 24 Каналу проаналізували 22 кримінальні провадження з судового реєстру, у яких фігурують екстрасенси, астрологи та ясновидці. Загальна сума встановлених збитків у справах, де її вдалося визначити, – понад 6,3 мільйона гривень. Найбільша сума в одній справі – понад 2 мільйони, найменша – 400 гривень.

Що змушує людей віддавати свої гроші "екстрасенсам" можна зрозуміти, дізнавшись, як працює шахрайство – тобто його анатомію.

Крок #1. Встановити контакт.

Шахраї знаходять жертв там, де ті самі їх шукають: в Instagram і Facebook, на сайтах із безплатним ворожінням, у Viber-розсилках і навіть через телевізійну рекламу.

Так, в одній зі справ жінка з Кіровоградщини, зателефонувавши за номером на екрані, поспілкуватися з екстрасенсом Ізабеллою, яка повідомила, що на потерпілій "накладено порчу" і треба провести сеанси.

Після першого переказу жінка відчула "суттєве полегшення", тому продовжила платити. За п'ять днів вона здійснила шість переказів на одну й ту ж картку, позичаючи гроші у знайомих.

Не дивує, що номер "екстрасенса Ізабелли" крутили на "російському каналі", назви якого потерпіла не пам'ятає.

Крок #2. Взяти на гачок.

Загроза повинна бути персоналізованою. Звісно, комусь достатньо й абстрактної "порчі", але мета шахраїв знайти вашу ахіллесову п'яту – унікальне вразливе місце.

У справах із нашої вибірки йшлося про смерть дитини, невиліковну хворобу, і про загибель чоловіка на фронті. Чим страшнішу проблему "екстрасенси" обіцяють вирішити – тим менше часу жертва має на роздуми.

Крок #3. Поступово підіймати "ціни".

Перший платіж завжди "пробний". Він потрібен, щоб зламати психологічний бар'єр, адже далі – більше.

У справі з Харкова жінка за 12 днів здійснила дев'ять переказів: спочатку 900 гривень, потім 11 тисяч, потім п'ять платежів в один день – на суми від 12 до 20 тисяч гривень кожен.

В іншій справі жінка з Тернопільщини протягом двох із половиною місяців переказувала кошти за "приворот чоловіка". У кінцевому підсумку вона втратила 20 300 доларів, 12 000 євро та 70 000 гривень.

Крок #4. Поставити схему на потік.

Там, де великі гроші, – вищі ризики стати поміченим. Тому астрологам-шахраям доводиться приховувати сліди. Скажімо, отримати оплату не на один рахунок, а відразу на кілька (зокрема у різних банках і на картки підставних осіб).

Пік кар'єри для таких "екстрасенсів" – працювати не самотужки, а створити систему з помічниками, операторами та бухгалтерами. В одному зі знайдених проваджень слідство встановило щонайменше 13 учасників шахрайської схеми, серед яких були навіть неповнолітні.

Група телефонувала жертвам, представляючись помічниками відомих "переможниць Битви екстрасенсів", і надсилала через "Нову Пошту" амулети та браслети з оплатою при отриманні. Для легалізації доходів використовувала мережу ФОПів.

Де ж реальні вироки?

З понад двох десятків проваджень, які ми знайшли в судовому реєстрі, закінчилося вироком лише одне. Це справа проти жінки з Кіровоградщини, яка переконала потерпілу "відкупитися від прокляття" коштовностями та грішми.

Покарання – майже 4 роки позбавлення волі. Але де де-факто "відьма" відбула його, коли була під вартою, тож вийшла на волю фактично одразу після оголошення рішення.

Решта справ, які ми аналізували, перебуває на різних стадіях, далеких до вироків. Більшість із них застрягла на етапі досудового розслідування.

Якусь справу довелося закрити, бо зловмисника так і не встановили, іншу – через сплив строків давності. Так, одне з проваджень, відкрите у 2016 році, закрили в грудні 2025-го. Потерпіла померла, не дочекавшись вироку.

Того літнього вечора, червня 2016-го, до подвір'я жінки у Комарівці на Тернопільщині прийшли дві невисокі незнайомки. Вони представилися "екстрасенсами", завели розмову. Одна з них сказала, що може "допомогти", але для цього треба зібрати вдома всі гроші й тримати при собі.

Чоловік потерпілої приніс гаманець, вона власноруч передала його незнайомці. Та загорнула гаманець у газету, пояснила, що "покладе під подушку", і вже за кілька хвилин зникла з напарницею. У гаманці було 10 тисяч гривень, 1 250 доларів і 300 канадських доларів – родинні заощадження.

Слідство тривало майже дев'ять років. За цей час допитали свідків; перевірили різних, раніше вже судимих осіб; слідчі неодноразово доручали оперативникам встановити причетних. Однак все це не дало результату: двох загадкових жінок так і не знайшли. А потерпіла, як ми зазначали, відійшла у засвіти.

Шокує загальна статистика. У 2023 році кількість проваджень за статтею щодо шахрайства сягнула 82,6 тисячі – це історичний максимум за 13 років (з 2013 по 2025). До суду з них дійшло лише 18%.

Згідно зі свіжими даними, у 2025 році загалом зареєстрували 48,9 тисячі проваджень. До суду скерували 18% і реальне покарання у вигляді позбавлення волі призначили 286 особам (що становить 0,6%).



Судова статистика щодо шахрайства / 24 Канал

Невідомо точно, який відсоток з усіх справ стосується шахрайство, у якому залучені астрологи, тарологи та екстрасенси. Національна поліція в коментарі 24 Каналу зазначила, що не веде окрему статистику.

Чи має проблема рішення?

Надавати в Україні "магічні послуги" не є кримінальним злочином – тобто ворожити, складати гороскопи та проводити обряди за гроші формально не заборонено. Злочином є шахрайство: вводити людину в оману для одержання її коштів або майна.

Нардепи, щоправда, неодноразово думали у напрямку криміналізації надання магічних послуг. Були спроби, і не одна, щось змінити в законодавстві. Найсвіжіша ініціатива з'явилася у травні 2026 року на тлі скандалу з Андрієм Єрмаком і "Веронікою Феншуй".

Власне, під час одного із засідань Вищого антикорупційного суду у справі колишнього голови Офісу президента оприлюднили його листування з гадалкою, записаною в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс".

За інформацією слідства, Єрмак надсилав їй дати народження кандидатів і радився щодо їхнього призначення на вищі державні посади.

Рівно через два дні народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт #15251. Ініціатива пропонує запровадити штрафи та конфіскації за платні послуги з ворожіння, магії, екстрасенсорики та езотерики, а також – за їхню рекламу.

Законопроєкт наразі передали керівництву Верховної Ради. Чи дійде він до сесійної зали – питання відкрите. Тим паче нардеп Мазурашу, за даними руху "Чесно", є лідером щодо законодавчого спаму: лише 1 із 5 його ініціатив має шанс стати законом.

Водночас у Національній поліції закликають звертатися на гарячу лінію "102" та повідомляти про шахрайство під виглядом "магічної допомоги".

Повідомлення до поліції про випадки шахрайства під виглядом "магічної допомоги" чи "енергетичних послуг" дозволяють захистити себе та інших людей від подібних злочинних "схем",

– констатують в Нацполіції.

Окремо правоохоронці наводять типові ознаками шахрайства, у яких фігурують "екстрасенси":