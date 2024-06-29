На шахті на Львівщині обвалився ґрунт: назвали імена загиблих гірників

У Львівській області на шахті на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. На жаль, там загинули гірники.

Державне підприємство "Львіввугілля" розповіло, що трагедія трапилась о 13:20 29 червня на шахті "Відродження". Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що ґрунт в шахті обвалився у Червоноградському районі.

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Що відомо про загиблих шахтарів

На сполуці 174 монтажної камери зі 174 конвеєрним штреком пласта "Сокальський", під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі. Внаслідок цього були смертельно травмовані гірники Андрій Кончук і Володимир Макогон,

– розповіли у "Львіввугіллі".

Там уточнили, що станом на вечір 29 червня там працює Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний загін.

У компанії заявили, що глибоко сумують з приводу трагічної загибелі гірників адміністрація та колектив "Львіввугілля", Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України та регіональне об'єднання незалежної профспілки гірників України Червонограда.

У "Львіввугіллі" заявили, що у шахті загинули:

Андрій Володимирович Кончук народився 09 серпня 1986 року народження. Він працював машиністом гірничих виїмкових машин, бригадиром ГОЗ дільниці з видобутку вугілля.

У 37-річного чоловіка залишились дружина Соломія, сини Артем 2013 року народження та Матвій 2015 року. На шахті "Відродження" він працював 2 роки 11 місяців, до того – на шахті "Великомостівська".

народився 09 серпня 1986 року народження. Він працював машиністом гірничих виїмкових машин, бригадиром ГОЗ дільниці з видобутку вугілля. У 37-річного чоловіка залишились дружина Соломія, сини Артем 2013 року народження та Матвій 2015 року. На шахті "Відродження" він працював 2 роки 11 місяців, до того – на шахті "Великомостівська". Володимир Юрійович Макогон народився 25 липня 1987 року народження – виконувач обов'язків майстра гірничого дільниці з видобутку вугілля.

На шахті "Відродження" працював 6 років та 2 місяці.

У нього залишились дружина Марія, син Дем'ян 2014 року народження та донька Вікторія 2019 року народження, рідні та близькі.



На шахті загинув Володимир Макогін / Фото "Львіввугілля"



У шахті загинув Андрій Кончук / Фото "Львіввугілля"

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих гірників.

У Міненерго розповіли, що на момент обвалу в шахті перебували 63 гірники. На жаль, двоє були смертельно травмовані.

Гірничорятувальники підняли тіло одного загиблого, станом на 19:40 (29 червня – 24 Канал) тривають роботи зі звільнення з-під завалу тіла другого гірника,

– заявили в міністерстві.

Там пояснили, що обставини трагедії з'ясовують.

"Колектив Міністерства енергетики України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Втрата кожного гірника є болісною для галузі й країни", – написали в міністерстві енергетики.