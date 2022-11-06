Мінус 300 загарбників за кілька днів: окупанти поскаржилися губернатору на колосальні втрати

Російські окупанти продовжують зазнавати в Україні колосальних втрат. Зокрема, російські морпіхи, які воюють на Донеччині, побідкалися, що лише за декілька днів у них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та зниклих безвісти.

Російські морпіхи, які прийшли в Україну вбивати, бідкаються, що вони – "бідні-нещасні", а командири відверто називають їх "гарматним м'ясом". За даними росЗМІ, свої претензії загарбники висловили у листі до губернатора, інформує 24 канал.

Зауважте Радив росіянкам народжувати більше дітей, щоб було менше шкода: в Україні загинув протоієрей РПЦ

Окупанти заявили, що лише за декілька днів втратили 300 людей. Мовиться про "двохсотих", "трьохсотих" та зниклих безвісти. Морпіхи заявили, що цей "чорний день" настав для них під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка у Донецькій області.

Загарбники бідкаються на командирів, які кинули "гарматне м'ясо" у цей наступ, аби покращити своє життя. У результаті один з "командувачів" отримав бонуси, а другий став "героєм Росії".

Їм начхати на все, аби показати себе. Вони людей називають м'ясом,

– мовиться у повідомленні.

Що ж, російські загарбники мають раз та назавжди усвідомити: в Україні у них немає жодного майбутнього. Українська земля горітиме під ногами у ворога.

Загальні втрати ворога

Станом на 6 листопада Генштаб ЗСУ заявив, що ліквідувати вдалося вже 75 930 окупантів. Також знищили:

бойових броньованих машин – 5611 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 1781 (+5) одиниця,

РСЗВ – 391 одиниця,

засоби ППО – 202 одиниці,

літаків – 277 одиниць,

гелікоптерів – 260 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 399 одиниць,

кораблі /катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) одиниці,

спеціальна техніка – 155 одиниць.

Зауважте – російський священник-пропагандист ліквідувався на війні в Україні: дивіться відео