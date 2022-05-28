Шанси є, – експерт пояснив, чому Німеччина може відмовитися від "Північного потоку-1"

Україна просить Німеччину припинити роботу "Північного потоку-1", щоб Росія продавала менше газу за кордон. Експерти запевняють, що це дійсно можуть зробити з кількох причин.

Про це 24 каналу розповів експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Чи можуть припинити роботу Північного потоку-1”

На питання ведучого, чи може Німеччина відмовитися від "Північного потоку-1", Краєв відповів, що шанси, звісно, є.

Шанси є з двох основних причин. По-перше, "Північний потік-2" поки не виправдовує економічно свого існування ні для Росії, ні для Німеччини. По-друге, зважаючи на прийняття нової “зеленої угоди” в Європі, постає питання про те, чи взагалі "вписується" "Північний потік-1" та інші енергетичні проєкти з росіянами,

– каже експерт.

Він наголосив, що тут треба піднімати питання більш гідридно – не казати, що це роблять через тиск на Росію.

"Адже це також екологія, економіка та подальший європейський розвиток. Якщо це в такому контексті обговорювати, то в нас є великі шанси “прикрити” ці російські проєкти", – додав Краєв.

Він проходить через акваторію Балтійського моря. Газ перекачують від бухти Портова (район Виборгу у Росії) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Згідно з проєктом, газопровід здатний перекачувати 55 мільярдів газу щорічно. А його загальна довжина сягає 1 224 кілометри.

Експерт переконує, що європейці за останні 40 років відвикли від загроз великої війни, від того, що у світі є поганці і ті, з ким неможливо домовитися. За словами Краєва, у них останнім ворогом був Гітлер, і він вже став напів міфічним персонажем.

"Виступи Шольца якраз і показують існування європейського політикуму у певному вигаданому світі. Вони думають, що з ким завгодно можна домовитися і насилля зупинити не насиллям", – сказав він.

Олександр Краєв заявив, що, ймовірно, на це впливають і погрози застосування ядерної зброї. Адже Путін давно закріпив за собою статус "мавпи з гранатою".

Фактично лише ядерний шантаж, непередбачуваність кроків Росії в цьому напрямку і провокують такі заяви, зокрема Німеччини, Франції, Італії, Кіпру тощо. Адекватно на цей шантаж наразі реагують лише у Вашингтоні та Лондоні,

– відповів експерт

На його думку, навіть якщо росіяни продовжать погрози, то Європа може лише трохи скоротити військову допомогу Україні, але не зупинити її.

"Це повністю наших партнерів не зупинить. Британці та американці адекватно показують, що цей шантаж можна розвернути", – підсумував Краєв.

Путін офіційно закріпив статус мавпи з гранатою, – Краєв про страхи Заходу



До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц 27 травня вкотре зробив коментар щодо надання Україні військової допомоги. Він став на захист курсу свого уряду в питаннях постачання зброї та заявив, що потрібно протидіяти всім атакам Росії, а "наратив Путіна" необхідно спростувати.

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