Шантаж Росії, визволення Нової Басані: відеодайджест 47 дня війни
12 квітня 2022 , 04:27Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
У Генштабі опублікували відеодайджест 47 дня війни. У цей день президент розповів про те, що Росія шантажує нашу країну ядерною та хімічною зброєю.
Також цієї доби військовослужбовці бригади імені Костя Гордієнка знищили склад окупантів. Дивіться, якими були основні події 11 квітня – 47 дня війни, яку Росія почала проти України.
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ЗСУ визволили Нову Басань, Зеленський виступив перед Південною Кореєю
У Генеральному штабі ЗСУ виділили такі основні події 11 квітня:
- Президент України виступив перед парламентом та народом Південної Кореї;
- ЗСУ визволили Нову Басань на Чернігівщині;
- військовослужбовці бригади імені Костя Гордієнка знищили склад окупантів;
- десантники знищили 5 ворожих танків та збили їхній безпілотник типу "Орлан-10";
- Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу CBS.
Коротко. Війна. День 47: дивіться відеодайджест