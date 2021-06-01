Шарій оскаржив рішення Литви щодо позбавлення його статусу біженця, – ЗМІ

Пропагандист Анатолій Шарій оскаржив рішення Литви щодо позбавлення його статусу біженця. Відтак має початися судова тяганина, яка дасть пропагандисту додатковий час на вирішення проблеми із проживанням у ЄС.

Надалі суди Литви повинні підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Анатолія Шарія були коректними. Таку думку висловив редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Раніше Юрист пояснив рішення Литви позбавити Шарія статусу "політичного біженця"

Шарій оскаржив рішення суду

Пропагандист оскаржив рішення в останній день, який допускав закон. Тому має розпочатися судова тяганина, яка може затягнутися на місяці чи навіть рік, розповів Сидоренко.

Позбавлення статусу біженця означатиме для Шарія нелегальне перебування у державах Європейського Союзу. Відтак йому потрібно буде його покинути і, як варіант, хоч і малоймовірний – повернутися в Україну.

Одночасно Шарія оголосили персоною нон ґрата у Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави. Втім, він може залишатися в інших країнах ЄС, допоки не буде, наприклад, рішення про його депортацію. Тут дуже важливою є роль України: вона може повпливати на його видачу держорганам.

І тут дуже важливо, що Україна веде проти нього справу. У разі, якщо українська прокуратура зможе переконати іспанську владу або владу іншої держави ЄС в тому, що розслідування правдиве, його мають видати до України,

– пояснив Сергій Сидоренко.

Литви можуть бути й інші питання до Анатолія Шарія.

Російський юрист Марк Фейгін вважає, що Шарія оголосили персоною нон ґрата через те, що пропагандист ще з 2017 року не проживає в Литві. До того є ймовірність, що у

Тим часом сам Шарій у своєму інстаграмі вже відреагував на новини про його статус у Литві. У характерному тоні він написав, що "помийка розсмерділася".

Шарій і статус "політичного біженця"