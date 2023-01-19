Президент Євроради Мішель їде до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель незабаром прибуде до Києва. Це станеться вже сьогодні, 19 січня.

Мішель запланував провести у столиці багато зустрічей. Зокрема, він має побачитись з українським президентом Володимиром Зеленським.

До речі Зеленський поговорив із Шарлем Мішелем: закликав рішучіше відреагувати на "ядерний терор"

Шарль Мішель їде до Києва

Президент Євроради оприлюднив у своїй соцмережі відео, як їде потягом до Києва.

Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламент,

– зазначив Мішель.

Він наголосив, що Україна продовжує боротьбу не лише за свою незалежність, але й за свободу, безпеку та мир для всієї Європи. За словами Мішеля, українці потребують і заслуговують підтримки.

"І з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", – додав президент Євроради.

Мішель їде до України: дивіться відео

Станом на 11:40 стало відомо, що президент Європейської ради Шарль Мішель вже прибув до Києва.

"Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", – написав він.



Шарль Мішель вже прибув до Києва / фото з твітера Шарля Мішеля

Мішель відреагував на трагедію у Броварах

Голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що Монастирський був великим другом ЄС і написав, що Рада приєднується скорботи українців.

"Ми приєднуємося до скорботи українців після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України", – написав Мішель.